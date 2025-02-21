«В США далеко не все довольны позицией Трампа» 1 21.02.2025, 11:11

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Алексей Мельник

В Белом доме есть непонимание, что собой представляет сегодняшняя Россия.

Несколько дней подряд мы наблюдаем жесткую риторику президента США Дональда Трампа в адрес Украины. Что стоит за этими заявлениями?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Я думаю, что преждевременно делать выводы, что США выходят из поддержки Украины и переходят на сторону России. Роль Соединенных Штатов в миротворческом процессе изначально предполагалась как роль медиатора, а то, что мы сегодня видим, по крайней мере — на уровне риторики, создает такое ощущение, будто Соединенные Штаты пересели за условным треугольным столом, заняв сторону России.

Но это, повторюсь, впечатление, которое складывается из риторики. На мой взгляд, делать такие выводы пока рано. Есть риторика, есть заявления — они очень тревожные, неприятные, но это еще не повод утверждать, что окончательная позиция Соединенных Штатов уже сформировалась.

— Пока в США не слышно какой-то централизованной критики заявлений Трампа. Когда мы увидим серьезное сопротивление его заявлениям и планам внутри Америки?

— Тут надо, конечно, различать, потому что если мы говорим о централизованной критике, то весь центр силы сейчас сосредоточен в руках Трампа и его ближайшего окружения. Но уже был ряд заявлений. Например, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выступил с очень критической оценкой того, что говорит и делает президент Трамп.

В США далеко не все довольны и согласны с этой позицией, возможно, есть даже какая-то оппозиция в республиканском лагере. Но люди вокруг Трампа, те, кто причастен к принятию решений, они полностью поддерживают его заявления и действуют в унисон с ним.

— Суждено ли планам Трампа об «отрыве России от Китая» сбыться? Насколько это реально?

— Это не новая идея, раньше этот голос звучал не очень заметно, но такая точка зрения присутствовала. В американских экспертных кругах уже писали об этом и продвигали мысль, мол, это временное недоразумение с Россией, но исторически она наш союзник. И там приводились исторические параллели со Второй мировой войной, что «в каких-то моментах Америка для России все-таки ближе», поэтому в будущем конфликте с Китаем «мы должны заручиться тем, что Россия будет на нашей стороне».

Такая идея, мягко говоря, очень спорная, начиная с того, что все исторические параллели условны, заканчивая тем, что есть непонимание, что собой представляет сегодняшняя Россия.

Такие мысли, идеи, присутствовали, а сейчас эти «интеллектуалы», видимо, нашли канал связи, их точка зрения нашла одобрение в новой администрации США. Я уверен, что это очень ошибочное предположение, очень ошибочная стратегия. И особенно, если это намерение привлечь Россию в союзники будет играть сейчас роль в урегулировании российско-украинской войны. Ничего хорошего это не сулит не только Украине, но и Европе.

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