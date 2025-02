15 популярных продуктов для завтрака, которые повышают уровень сахара в крови 1 21.02.2025, 11:12

2,456

Лучше их не есть.

Диабет занимает девятое место среди причин смерти, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Существует четыре основных типа: диабет 1-го типа, диабет 2-го типа, гестационный диабет или диабет беременных и преддиабет, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не достаточно настолько высок для диагноза

Издание Eat This, Not That пишет, что у людей с диабетом первого типа организм перестает вырабатывать инсулин, потому что иммунная система по ошибке атакует и уничтожает здоровые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

«У людей с диабетом второго типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но организм становится к нему невосприимчивым. Вначале выработка инсулина увеличивается в попытке компенсировать его недостаточное действие, но в конце концов клетки, вырабатывающие инсулин, истощаются, и выработка инсулина снижается, что часто требует лечения инсулином и на поздних стадиях диабета 2 типа. В отличие от диабета первого типа, многие случаи диабета второго типа можно предотвратить с помощью диеты и физической активности», - рассказал доктор Камилло Рикорди, директор Института исследования диабета и программы клеточной трансплантации.

Почему скачки сахара в крови опасны

Скачок сахара в крови может привести к таким серьезным проблемам, как болезни сердца, проблемы с почками и повреждение нервов.

«Существует множество факторов, которые могут вызвать скачок сахара, например, диета, стресс, сон, интенсивные физические нагрузки и прием лекарств. Временный скачок сахара - это нормально. Обычно сахар в крови повышается, а вскоре после этого он возвращается в нормальный диапазон. Однако длительное повышение сахара в крови может привести к повреждению почек, нервных окончаний, зрения и сердца. Людям с диабетом 1-го, 2-го типа или преддиабетом сложнее регулировать уровень сахара в крови либо из-за неспособности организма вырабатывать инсулин, либо из-за резистентности к инсулину», - объясняет Мэддисон Саалингер, диетолог в Институте исследования диабета при Университете Майами.

Существует множество продуктов, которые диабетикам сложно употреблять, особенно в больших порциях.

«Существует три основных макронутриента: углеводы, белки и жиры. Углеводы могут вызывать скачки сахара в крови, в то время как белки и жиры практически не влияют на этот процесс. Простые углеводы обычно повышают сахар в крови быстрее и выше, в то время как сложные углеводы повышают сахар медленнее и умереннее. Простые углеводы - это соки, газировка, конфеты, десерты, рафинированные злаки, например, белый хлеб, некоторые крупы и крекеры, а также фрукты. Сложные углеводы - это цельное зерно, овощи, фасоль и бобовые. Основное различие между этими двумя группами - содержание клетчатки. Именно клетчатка помогает углеводам перевариваться медленнее и замедляет скачки сахара в крови», - отметила Саалингер.

Какая еда повышает сахар в крови

бублики;

блинчики с сиропом;

кофе;

вафли;

фруктовые смузи;

выпечка;

французские тосты;

крепы;

переработанные высокоуглеводные хлопья для завтрака;

ароматизированные йогурты;

белый хлеб;

фастфуд;

подслащенная ароматизированная овсянка;

гранола;

боулы с асаи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com