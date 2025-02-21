15 популярных продуктов для завтрака, которые повышают уровень сахара в крови

15 популярных продуктов для завтрака, которые повышают уровень сахара в крови1
- 21.02.2025, 11:12
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Лучше их не есть.
Диабет занимает девятое место среди причин смерти, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Существует четыре основных типа: диабет 1-го типа, диабет 2-го типа, гестационный диабет или диабет беременных и преддиабет, при котором уровень глюкозы в крови выше нормы, но не достаточно настолько высок для диагноза
Издание Eat This, Not That пишет, что у людей с диабетом первого типа организм перестает вырабатывать инсулин, потому что иммунная система по ошибке атакует и уничтожает здоровые клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.
«У людей с диабетом второго типа поджелудочная железа вырабатывает инсулин, но организм становится к нему невосприимчивым. Вначале выработка инсулина увеличивается в попытке компенсировать его недостаточное действие, но в конце концов клетки, вырабатывающие инсулин, истощаются, и выработка инсулина снижается, что часто требует лечения инсулином и на поздних стадиях диабета 2 типа. В отличие от диабета первого типа, многие случаи диабета второго типа можно предотвратить с помощью диеты и физической активности», - рассказал доктор Камилло Рикорди, директор Института исследования диабета и программы клеточной трансплантации.
Почему скачки сахара в крови опасны
Скачок сахара в крови может привести к таким серьезным проблемам, как болезни сердца, проблемы с почками и повреждение нервов.
«Существует множество факторов, которые могут вызвать скачок сахара, например, диета, стресс, сон, интенсивные физические нагрузки и прием лекарств. Временный скачок сахара - это нормально. Обычно сахар в крови повышается, а вскоре после этого он возвращается в нормальный диапазон. Однако длительное повышение сахара в крови может привести к повреждению почек, нервных окончаний, зрения и сердца. Людям с диабетом 1-го, 2-го типа или преддиабетом сложнее регулировать уровень сахара в крови либо из-за неспособности организма вырабатывать инсулин, либо из-за резистентности к инсулину», - объясняет Мэддисон Саалингер, диетолог в Институте исследования диабета при Университете Майами.
Существует множество продуктов, которые диабетикам сложно употреблять, особенно в больших порциях.
«Существует три основных макронутриента: углеводы, белки и жиры. Углеводы могут вызывать скачки сахара в крови, в то время как белки и жиры практически не влияют на этот процесс. Простые углеводы обычно повышают сахар в крови быстрее и выше, в то время как сложные углеводы повышают сахар медленнее и умереннее. Простые углеводы - это соки, газировка, конфеты, десерты, рафинированные злаки, например, белый хлеб, некоторые крупы и крекеры, а также фрукты. Сложные углеводы - это цельное зерно, овощи, фасоль и бобовые. Основное различие между этими двумя группами - содержание клетчатки. Именно клетчатка помогает углеводам перевариваться медленнее и замедляет скачки сахара в крови», - отметила Саалингер.
Какая еда повышает сахар в крови
бублики;
блинчики с сиропом;
кофе;
вафли;
фруктовые смузи;
выпечка;
французские тосты;
крепы;
переработанные высокоуглеводные хлопья для завтрака;
ароматизированные йогурты;
белый хлеб;
фастфуд;
подслащенная ароматизированная овсянка;
гранола;
боулы с асаи.