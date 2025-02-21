Для белорусских водителей вводят новшество 2 21.02.2025, 11:31

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Для кого изменится транспортный налог?

Правительство ввело новшество по транспортному налогу за автомобили повышенной комфортности — это некоторые модели Audi, Bentley, BMW, Toyota и других производителей. Изменение касается возраста такого транспорта, с которого берут 10-кратный подоходный по сравнению со стандартным сбором.

Отметим, для машин повышенной комфортности в 2024-м ввели десятикратный налог (по сравнению со стандартным). Но его брали только с автомобилей не старше трех лет, если старше, то не взимали сбор.

Теперь чиновники убрали это возрастное ограничение для транспорта. Вместо него правительство установило другое количество лет (но для некоторых оставило три года).

Прежний трехлетний рубеж сохраняется в том числе для Audi A8, Audi RS6, BMW 7, Cadillac Escalade, Lexus LC, Mercedes-Benz AMG E. До четырех лет подняли среди прочего для Audi RS7, BMW М6, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz GLE Coupe, Toyota Sequoia.

Пятилетний возраст для транспортного налога ввели в том числе для Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX.

Для некоторых машин эту планку подняли до 10 лет. К примеру, на все модели Maserati и Ferrari.

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