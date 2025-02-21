Госсекретарь США начал обзванивать европейцев после заявлений Трампа 3 21.02.2025, 11:21

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Марко Рубио

Марко Рубио пытался успокоить союзников.

Госсекретарь США Марко Рубио пытался заверить нервных европейских союзников, что резкой перезагрузки отношений с Кремлем не будет, сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что после встречи с российскими переговорщиками, Рубио сигнализировал о «невероятных возможностях, которые существуют для партнерства с россиянами».

«Однако через несколько часов господин Рубио пытался заверить нервных европейских союзников, что переговоры не означают резкого отхода от американской политики, как многие боялись», — уверяют журналистов.

По данным издания, переговоры в столице Саудовской Аравии были задуманы как первый шаг в процессе проверки, серьезно ли Кремль настроен на заключение сделки, сказал Рубио в телефонном разговоре дипломатам из Великобритании, Франции, Германии и Италии.

Рубио заверил европейцев, что администрация президента США Дональда Трампа не планирует навязывать Украине и Европе условия любого двустороннего соглашения с Россией, согласно краткому изложению разговора, подготовленному европейскими чиновниками.

Также Рубио утверждал, что администрация не будет снимать санкции США против России при отсутствии заметных изменений в поведении Москвы, хотя он оставил открытыми двери для ограниченного смягчения некоторых санкций, если россияне начнут принимать меры, к которым стремится администрация.

Госсекретарь США также отметил, что администрация Трампа получила четкие сведения о том, что Россия могла попытаться использовать переговоры, чтобы посеять разногласия между западными странами или облегчить свою изоляцию на международной арене, добавляют журналисты.

Часть телефонного разговора была посвящена объяснению, почему к переговорам не привлекли украинцев и европейцев, добавляет издание. По словам Рубио, большая часть разговора была сосредоточена на двусторонних вопросах между Соединенными Штатами и Россией. Это включало начало дискуссии о снятии ограничений в отношении их посольств, которые были фактически закрыты в обеих странах из-за высылки многих дипломатов.

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