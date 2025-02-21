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Forbes: Войска КНДР сменили тактику в Курской области

  • 21.02.2025, 11:32
  • 2,108
Forbes: Войска КНДР сменили тактику в Курской области

Эксперты оценили последствия.

Войска Северной Кореи снова появились в Курской области России, применяя новую тактику пехотинских атак и используя уникальные мобильные ракетные установки «Булсае-4» для нацеливания на украинские транспортные средства, пишет Forbes.

«Военный контингент Корейской народной армии вернулся в зону проведения операций», - сообщили в Украинском центре оборонных стратегий.

Ранее северокорейские силы действовали преимущественно ротами по 100-200 человек, однако сейчас их атаки происходят меньшими группами - взводами по 50 бойцов. Это позволяет им избегать обнаружения украинскими беспилотниками и уменьшать потери в случае ударов.

Украинская 47-я механизированная бригада использовала кассетные снаряды для обстрела российских и северокорейских штурмовых групп в Курске. Один такой снаряд разбрасывает до 88 суббоеприпасов, которые могут нанести значительные потери пехоте. Подобные снаряды уже сорвали несколько атак Северной Кореи, начиная с декабря.

Согласно Army TV, украинские подразделения, в частности 47-я механизированная бригада, применяют кассетные боеприпасы против больших скоплений противника, а после этого добавляют фугасный снаряд - «просто чтобы не дать им ни единого шанса».

Кассетные боеприпасы, вместе с украинскими беспилотниками, вызвали значительные потери среди северокорейских военных. По оценкам, 11-й армейский корпус Пхеньяна численностью 12 000 человек потерял треть личного состава перед тем, как временно отступил в конце января или в начале февраля.

Неизвестно, направил ли Пхеньян подкрепление для компенсации этих потерь, но очевидно, что северокорейский режим поддерживает значительный арсенал артиллерии и ракетных систем в западной России и восточной Украине.

Недавно украинский беспилотник зафиксировал первое попадание в северокорейскую гаубицу M1989 вблизи Покровска, а российские источники подтверждают присутствие северокорейских ракетных комплексов Bulsae-4 в Курске.

Еще в августе украинцы впервые заметили шестиколесный восьмиракетный «Булсае-4» у линии фронта, а через четыре месяца уничтожили одну из таких установок. В ответ уцелевшие машины открыли огонь, недавно поразив возможную украинскую боевую позицию и бронетехнику.

Однако даже успешные удары «Булсае-4» не меняют ситуацию на поле боя. Аналитики подсчитали, что с августа россияне потеряли около 550 машин в Курской области, тогда как украинцы - около 400.

Не стоит ожидать, что северокорейцы прекратят атаки. Между тем общая политическая ситуация складывается не в пользу Украины.

После неудачных попыток потребовать от Украины редких минералов на сотни миллиардов долларов президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы Киев уступил 20% территорий, оккупированных Россией.

Трамп даже попытался переложить ответственность за войну на Украину. «Вам не следовало этого начинать», - сказал он из своего поместья во Флориде, обращаясь к украинским лидерам, которые не начинали войны.

Несмотря на позицию Трампа, Украина продолжает борьбу, получая поддержку Европы. Эта решимость заметна на фронте. «Я ничего не знаю о прекращении огня», - написал Кригсфоршер, украинский оператор беспилотника в Курской области.

«Я ничего не знаю о переговорах. Я знаю, что в этом году война не закончится. И я знаю, как эффективно уничтожить нашего врага».

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