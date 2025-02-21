В Беларуси изменили возраст люксовых авто, за которые надо платить налог в 10-кратном размере 21.02.2025, 11:48

Новшество ввели по инициативе налоговой.

Правительство Беларуси изменило возраст некоторых люксовых автомобилей, за которые их владельцы обязаны платить налог в 10-кратном размере. Соответствующее постановление Совета министров опубликовали в пятницу, 21 февраля, на Национальном правовом Интернет-портале, пишет «Телеграф».

Согласно постановлению №99 от 19 февраля 2025 года, сам список марок и моделей, подпадающих под уплату повышенного налога, остался прежним. Нововведения затронули именно возраст транспортных средств повышенной комфортности, которых касается подобная мера. Проще говоря, теперь белорусам придется платить и за более старые люксовые машины.

Напомним, раньше сумму в 10-кратном размере взимали со всех перечисленных в списке авто, с года выпуска которых прошло не более 3 лет (независимо от марки и модели). Несмотря на то, что теперь для каких-то марок и моделей срок остался прежним (не более 3 лет), для большинства Совмин его все-таки отодвинул.

Например, для Audi моделей A8 и RS6 сохранилась планка не более 3 лет, а вот для RS7 она уже составит не более 4 лет, для Q8, R8, RSQ8, S8 и SQ8 — не более 5 лет. Касательно BMW серий 7, 8, M5 и X6 в обновленном списке указан возраст не более 3 лет, M6, M7, M8 и XM — не более 4 лет, Х7 — не более 5 лет.

Если говорить про люксовые автомобили Mercedes-Benz класса AMG E, то, согласно постановлению правительства, теперь это не более 3 лет, GLE Coupe — не более 4 лет, AMG S, AMG SL, AMG G, AMG GT, AMG GLE, AMG GLS, G, GLS, S и SL — не более 5 лет. При этом в документе сказано, что новшества распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2025 года.

К слову, инициатором подобного рода нововведений стало Министерство по налогам и сборам Беларуси. Еще в ноябре прошлого года они выступили с предложением наделить правительство полномочиями самим определять возраст той или иной марки и модели люксового авто. Тогда начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Андрей Ковалевский заявил, что «определенный премиальный класс со временем только дорожает, а не дешевеет».

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