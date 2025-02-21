Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком

Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком27
- 21.02.2025, 12:06
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Водитель работает ведущим специалистом на одном из предприятий.
В Минске водитель легковушки распылил перцовый баллончик в салон автомобиля, где ехали супруги с ребенком, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Милиция уже задержала 46-летнего жителя Минщины.
Задержанный рассказал, что причиной его поступка стало не понравившееся ему перестроение автомобиля во время движения. Поэтому он сначала обогнал это авто и «создал аварийную ситуацию перед машиной потерпевшего, вынудив его остановиться».
После несколько раз ударил по кузову машины, а когда водитель открыл дверь авто, распылил в него газ из перцового баллончика.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.
Задержанный работает ведущим специалистом на одном из предприятий.