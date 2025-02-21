закрыть
21 февраля 2025, пятница, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком

27
  • 21.02.2025, 12:06
  • 8,006
Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком
иллюстративное фото

Водитель работает ведущим специалистом на одном из предприятий.

В Минске водитель легковушки распылил перцовый баллончик в салон автомобиля, где ехали супруги с ребенком, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Милиция уже задержала 46-летнего жителя Минщины.

Задержанный рассказал, что причиной его поступка стало не понравившееся ему перестроение автомобиля во время движения. Поэтому он сначала обогнал это авто и «создал аварийную ситуацию перед машиной потерпевшего, вынудив его остановиться».

После несколько раз ударил по кузову машины, а когда водитель открыл дверь авто, распылил в него газ из перцового баллончика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Задержанный работает ведущим специалистом на одном из предприятий.

Написать комментарий 27

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане