Дорожный «учитель» в Минске распылил перцовый газ в машину, в которой ехала семья с ребенком 27 21.02.2025, 12:06

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иллюстративное фото

Водитель работает ведущим специалистом на одном из предприятий.

В Минске водитель легковушки распылил перцовый баллончик в салон автомобиля, где ехали супруги с ребенком, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Милиция уже задержала 46-летнего жителя Минщины.

Задержанный рассказал, что причиной его поступка стало не понравившееся ему перестроение автомобиля во время движения. Поэтому он сначала обогнал это авто и «создал аварийную ситуацию перед машиной потерпевшего, вынудив его остановиться».

После несколько раз ударил по кузову машины, а когда водитель открыл дверь авто, распылил в него газ из перцового баллончика.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Задержанный работает ведущим специалистом на одном из предприятий.

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