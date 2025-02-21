Мадонна раскритиковала Трампа 6 21.02.2025, 12:12

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На страницу артистки, где это произошло, подписано почти 20 млн человек.

Американская певица Мадонна 21 февраля в Instagram Stories раскритиковала действия президента США Дональда Трампа.

«Я думала, что эту страну построили европейцы, спасаясь от жизни под властью короля. Сейчас у нас президент, который называет себя нашим королем. Если это шутка, то мне не смешно», – заявила артистка, на страницу которой подписано почти 20 млн человек.

Трамп 19 февраля в соцсети Truth Social заявил, что «спас» Нью-Йорк, отменив программу взимания платы за въезд в центр города Нью-Йорк. Официальный аккаунт Белого дома в Х распространил сообщение, сопроводив его иллюстрацией Трампа в короне якобы на обложке журнала, напоминающего Time, но названного «Трамп».

Издание The New York Times отмечает, что Трамп славится своей любовью к золоту и прочим атрибутам королевской власти.

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