Скоро ли в Беларуси потеплеет
- 21.02.2025, 12:27
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Оттепель не за горами.
В феврале в Беларусь пришла настоящая зима. Тут вам и мороз, и солнце, и снега под 17 см насыпало. Долго ли предстоит наслаждаться такой погодой, БелТА рассказали в Белгидромете.
До 23 февраля ситуация на значительной части Беларуси не должна измениться: снега больше не прогнозируется, но минус на термометрах сохранится.
Ночью воздух может охладиться и до -21°С. Днем температура будет колебаться от -6 до +1°С.
Оттепель не за горами
К западу страны тепло начнет подбираться уже 23 февраля, а 24-го числа его почувствуют и по всей республике.
Воздух будет прогреваться постепенно. Даже по ночам морозы уже начнут чередоваться с плюсовой температурой.
А днем на термометрах ожидается от 0 до 7°С. Такая температура продержится как минимум до 26 февраля.
Осадков прогнозируют немного, в основном они будут кратковременными. Вместе с потеплением вернутся и туманы. Следует быть осторожными на дорогах: гололедица любит такие перепады температуры.