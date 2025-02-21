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Скоро ли в Беларуси потеплеет

  • 21.02.2025, 12:27
  • 2,820
Скоро ли в Беларуси потеплеет

Оттепель не за горами.

В феврале в Беларусь пришла настоящая зима. Тут вам и мороз, и солнце, и снега под 17 см насыпало. Долго ли предстоит наслаждаться такой погодой, БелТА рассказали в Белгидромете.

До 23 февраля ситуация на значительной части Беларуси не должна измениться: снега больше не прогнозируется, но минус на термометрах сохранится.

Ночью воздух может охладиться и до -21°С. Днем температура будет колебаться от -6 до +1°С.

Оттепель не за горами

К западу страны тепло начнет подбираться уже 23 февраля, а 24-го числа его почувствуют и по всей республике.

Воздух будет прогреваться постепенно. Даже по ночам морозы уже начнут чередоваться с плюсовой температурой.

А днем на термометрах ожидается от 0 до 7°С. Такая температура продержится как минимум до 26 февраля.

Осадков прогнозируют немного, в основном они будут кратковременными. Вместе с потеплением вернутся и туманы. Следует быть осторожными на дорогах: гололедица любит такие перепады температуры.

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