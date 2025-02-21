Стивен Кинг вернулся в Х и назвал Трампа и Маска предателями 8 21.02.2025, 12:47

5,810

Стивен Кинг

Легендарный писатель поддержал Украину после заявлений президента США.

Легендарный американский писатель Стивен Кинг, известный как автор книг «Сияние», «Оно», «Кладбище домашних животных», «Зеленая миля», после длительного молчания вернулся в соцсеть Х (Twitter). В ноябре прошлого года знаменитость объявил, что уходит с платформы, но неожиданно сделал новый пост на своей странице, в котором обратился к президенту США Дональду Трампу и миллиардеру Илону Маску, пишет УНИАН.

Не секрет, что Кинг поддерживает Украину в войне, которую начала Россия. Свой пост он посвятил американскому политику на фоне его скандальных антиукраинских высказываний 18 февраля. Как известно, президент выдал, что именно наша страна якобы виновата в начале полномасштабного вторжения.

В ответ на это писатель назвал лидера США «предателем» и «путинолюбом». А также добавил, что американский изобретатель Маск ничем не лучше Трампа. Первая за несколько месяцев публикация «короля ужасов» быстро завирусилась в сети и уже собрала почти 4 миллиона просмотров и 170 тысяч лайков.

«Просто хотел сказать, что Трамп - предатель и путинолюб. Илона это касается вдвойне больше!» - заявил писатель.

Во время своего отсутствия на X литератор был активен на платформе Threads. Он продолжал там поддерживать Украину и отметил, что слова Трампа, что Украина якобы начала войну против России, не являются правдой.

«Заявления Трампа о том, что 1. Украина начала войну и 2. Зеленский - диктатор: это двоемыслие Джорджа Оруэлла в лучшем его исполнении. Для справки: Россия вторглась в Украину, а выборы в Украине были отложены, пока страна находится в состоянии войны», - писал ранее Кинг.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com