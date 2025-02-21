«Все злые, грубят»: белоруску шокировало посещение госучреждения 2 21.02.2025, 13:17

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Женщина побывала в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру в Гродно.

Белоруска рассказала в TikTok, как недавно побывала в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру в Гродно. По ее словам, после этого визита она была в ужасе, пишет «Зеркало».

Тиктокерша рассказала, что она около трех часов находилась в Гродненском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру, а после того, как вышла оттуда, то еще долго не могла прийти в себя. Все дело в условиях, в которых пришлось находиться ей и другим людям.

«Постоянно гремел перфоратор, ничего не слышно, один экран с номерками, два окошка на регистрацию, очередь по 40−50 человек, сидеть негде. Все злые и грубят, никто ничего не знает», — сообщила тиктокерша и показала видео, подтверждающее ее слова.

Комментаторы под роликом посочувствовали белоруске, а также отметили, что в аналогичных учреждениях в Минске, Бресте, Барановичах и других городах они с таким не сталкивались, мол, там все «цивилизованно». Некоторые пользователи пояснили, что в гродненском агентстве сейчас идет ремонт, его расширяют, поэтому надо потерпеть, потом там тоже будет красиво и цивилизованно.

Хотя часть зрителей отметили, что блогерше просто не повезло, потому что несмотря на ремонт там обычно не так громко.

Напомним, ранее в Беларуси до 1 января 2028 года продлили строительную и земельную «амнистии». Не исключено, что это может влиять на очереди в агентствах по госрегистрации и земельному кадастру.

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