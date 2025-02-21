Разорвать порочный круг Наталья Бугаева

21.02.2025, 13:27

1,366

Три урока.

Минск-2, направленный на прекращение первого вторжения России в Украину в 2014 году, вместо этого заложил основу для полномасштабного вторжения в 2022-м. Соединенные Штаты должны извлечь урок из этого соглашения или рискнуть прямым конфликтом между Россией и НАТО, что ставит под угрозу жизни американцев.

Минск-2 был слабым соглашением. От захватчика — России — не требовалось ничего. Это усилило агрессивное мировоззрение Кремля. Это дало Кремлю время и маневр для подготовки к большему вторжению. Запад мог помочь Украине достичь более прочной сделки в 2015 году.

Минск-2 обнадежил российского президента Владимира Путина победой в Украине без войны. Россия не смогла контролировать Украину в 2014 году военным путем. Минск-2 дал Путину способ требовать от Украины — суверенного государства — уступить контроль над своей внутренней политикой. Когда это не удалось, Путин прибегнул к полномасштабному вторжению в 2022-м.

Минск-2 помог Путину за фальшивыми призывами к миру скрыть свои требования о капитуляции Украины. С 2014-го Запад неоднократно не смог противостоять настоящим российским требованиям. Минск-2 усилил иллюзию Запада о том, что Путин может чем-то уступить, если получит часть территории или если Запад сократит поддержку Украины или попытается вести с ним переговоры. Соглашение также стало оправданием для тех, кто понимал цели Кремля, но все равно стремился восстановить связи с Россией.

Владислав Сурков, будучи помощником Путина в 2014 году, через 10 лет — в 2024-м заявил, что Минск-2 «узаконил первое разделение Украины». Слова Суркова подтверждают цель России уничтожить Украину как государство и использовать для этого подписанное соглашение в Минске. Он добавил, что «мир — это не что иное, как продолжение войны другими средствами».

Еще одна слабая сделка сегодня валидирует вторжение Путина в 2022 году и дает ему возможность со временем получить больше. Для Путина это означает еще больше войны. Больше войны означает больший конфликт. Вторжение без расплаты для России — это жажда большего и восстановление способности это делать. Более масштабная война увеличит расходы для США, создаст риски для безопасности американцев и обострит конфликт до катастрофического уровня.

Администрация Трампа имеет историческую возможность разорвать российский порочный круг открытой войны и войны с помощью «мира» в Украине. Для этого США должны усвоить уроки из Минска-2.

Урок 1. Россия будет пытаться переложить ответственность за свою войну на кого-то другого. США должны заставить Россию отвечать за проблему, которую она создала.

Россия будет пытаться переложить вину за выбранную ею войну на Украину и ее цену, как это было с соглашением «Минск-2». Кремль будет обвинять США, НАТО, Украину, президента Украины Владимира Зеленского, западный оборонно-промышленный комплекс, англосаксов с их «агрессивными намерениями», как выражается МИД РФ, и других.

Россия будет пытаться переложить цену разрушений, которые она нанесла Украине, на чей-то баланс — будь то Украина, США или другие украинские партнеры.

Исходной позицией США должно быть то, что проблема, которую создала Россия, это проблема России. Все, что меньше, чем требование к России оплатить триллионный счет за нанесенный ею ущерб и восстановить границы Украины, которые Россия официально признала в 1991 и 1994 годах, должно рассматриваться как большая уступка Путину. Переговоры, которые начинаются с превентивных уступок по этим требованиям, без настаивания на параллельных уступках России, повторят главную ошибку Минского соглашения.

США должны заставить Россию ответить за проблему, которую она создала, как ради справедливого мира, так и из чистого прагматизма. Нет причин на то, чтобы кто-то другой покрывал счет за войну России. Война по выбору России унесла жизни и нанесла ранения примерно миллиону человек. По оценкам, Россия нанесла Украине ущерб на сумму от полутриллиона до триллиона долларов, а США и другим странам-партнерам — миллиарды. Россия украла у украинцев три, а иногда и 11 лет. Война России обошлась в бесчисленные часы и энергию людям в США и во всем мире, которые работали, чтобы прекратить войну России.

Россия решила начать эту войну без законной причины, и она может прекратить ее в любой момент. Украина не представляла угрозы для России. Путин считал, что Украина настолько слаба в военном отношении, что он мог бы завоевать ее за несколько дней в 2022 году. Россия не была серьезно обеспокоена военной угрозой со стороны НАТО, о чем свидетельствует военная позиция России за годы до 2022 года и даже во время ее войны в Украине.

Путин до 2022 года фактически заблокировал вступление Украины в НАТО. Путин не вторгся, чтобы защитить русскоязычных в Украине — российские войска массово убивают русскоязычных в Украине. Не было никаких законных casus belli — только желание Путина контролировать Украину. Россия может прекратить свою войну в любой момент. Российские войска могут просто выйти из Украины. Россия все равно будет существовать как государство без Украины.

Еще одна сделка, которая оправдывает Россию, приведет к более масштабной войне с большими затратами для США. Соглашение, которое отдаст России ее захват в Украине, подкрепит мышление, побудившее Россию к вторжению, приближая к нулю шансы на то, что Россия будет совместима с интересами США, существованием Украины и мирной Европой.

«Минск 3.0» породит Россию, которая будет хотеть еще больше и сможет сделать больше. Россия 2025 года — это не Россия 2022 года. Россия 2022 года была достаточно экспансионистской, чтобы напасть на своего соседа без провокаций и убить тысячи — только для того, чтобы через три года не достичь объявленных целей войны.

За три года войны Путин настроил российское общество на поддержку военных завоеваний. Он придал силы российским ультранационалистам, которые верят в силовую экспансию. Путин выдвинул этих ультранационалистов на руководящие должности в России. Российские ультранационалисты по своей сути являются антиамериканскими. Они считают, что Россия находится в состоянии войны с возглавляемым США коллективным Западом за новый мировой порядок. Они привержены продолжению войны на неопределенный срок и выступают за постоянную мобилизацию русского народа и средств для борьбы с Западом.

США тогда столкнутся не только с более сильным Путиным или путинистским режимом (или хуже), но и с сильной, боеспособной российской армией, которая имеет опыт борьбы с противником, который поставляет НАТО, имеет лучшую стартовую позицию на поле боя по сравнению с февралем 2022 года и имеет крепкие связи с Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Путин вряд ли стремится вернуть в Россию более полумиллиона жестоких воинов, закаленных войной в Украине. Он, вероятно, попытается направить их энергию в другое место, когда линия фронта в Украине будет заморожена.

Если осмелевшая и более подготовленная Россия вторгнется в Украину, чтобы завершить начатое завоевание, это будет стоить больше жизней украинцам и, скорее всего, приблизит российскую армию к границам НАТО, увеличивая риск прямого конфликта между НАТО и Россией. США рискуют начать большую войну с более высокими затратами и рисками эскалации на выгодных для России условиях.

Единственный способ разорвать порочный круг российских войн — не освобождать Россию от ответственности и заставить Россию брать на себя ответственность за проблему, которую она создала.

Урок 2: Окончание войны требует лишения Путина надежды на то, что он сможет достичь своей цели — уничтожить Украину как государство еще при своей жизни — военным путем или через «мирное соглашение».

Кремль будет фальшиво настаивать на том, что Украина не является суверенной. Россия будет пытаться заключить сделку непосредственно с США. Кремль будет лживо настаивать, что Зеленский нелегитимен, и требовать от Украины проведения выборов, которые нарушают ее Конституцию.

Путин вложит в любое соглашение положение об уничтожении суверенитета Украины. Путин уже изложил свои условия перед тем, как сесть за переговорный стол. Он требует ограничения свободы Украины в выборе международных партнеров и способности Украины защищать себя (например, требует от Украины ограничения численности войска).

Требования Путина отражают реальные цели России: контролировать Украину и заставить США и НАТО поступиться своими принципами и интересами для обеспечения мирового порядка, который выгоден России.

Российские переговорщики разработают способы контроля за механизмом физического принуждения любого соглашения. Кремлю нужно сохранить варианты эскалации войны по желанию. Путин попытается сделать то, что он пытался (и не смог) через Минск-2 — легитимизировать вторжение Кремля без всяких гарантий безопасности Украины.

Требования Путина — территория, нейтралитет, выборы и прочие — не имеют значения. Требования Путина отражают реальные цели России: контролировать Украину и заставить США и НАТО поступиться своими принципами и интересами для обеспечения мирового порядка, который выгоден России. США должны лишить Путина надежды на то, что он сможет достичь того или иного. Эта война может закончиться только тогда, когда Россия будет знать, что не сможет победить военным способом или через другую «мирную» сделку.

США должны сосредоточиться на условиях, совместимых с суверенитетом Украины и интересами США, а не обсуждать линии разграничения на карте. США должны отклонить прямые переговоры США и России или требования Путина относительно внутренних дел Украины, включая выборы, или любые другие требования, которые ограничивают суверенитет Украины. Уступить требованиям Путина перед переговорами было бы провалом.

Любая сделка, дающая Путину надежду контролировать Украину, провалится, как это сделал Минск-2. Соглашение, которое не дает Путину надежды контролировать Украину, он не примет — если только такое соглашение не будет навязано ему из-за поражения на поле боя, серьезного ухудшения российского военного потенциала или надежного средства сдерживания.

Фактор, дающий шанс сдержать Россию, требует боеспособной военной силы, невосприимчивой к западным политическим циклам и российскому влиянию. Это трудная задача. Все остальное приведет к новой войне. Механизм принудительного исполнения при посредничестве ООН не запускается, например, из-за права вето России в Совете Безопасности ООН.

Надежный сдерживающий фактор невозможен без мощной оборонно-промышленной базы на Западе и в Украине. Слабый ОПК Запада дает надежду Путину. Кремль воспользовался тем фактом, что европейский ОПК не мог поддержать Украину, а США могли бы, но им не хватало желания заполнить этот вакуум. ОПК государства является посредником его воли. Чтобы лишить Путина надежды покорить Украину при его жизни, нужен сильный западный и украинский ОПК способный изменить российские военные расчеты.

Урок 3: Россия может принять поражение

Путин будет пытаться убедить лидеров США в том, что не согласится на меньшее, чем достижение заявленных им целей в Украине. Он будет пытаться убедить США, что эту войну невозможно выиграть или что поддержка США не будет иметь значения, только затянет войну или является слишком рискованной. Следующий ряд красных линий прочертит Россия.

Путина можно заставить признать потерю без эскалации. В 2014 и 2022 годах он довольствовался меньшим. Украина победила Россию в битве под Киевом и изгнала российские войска из Херсона и части Харьковской области в 2022 году. А до этого российские власти утверждали, что «Россия в Херсоне навсегда». Украина вторглась в Курскую область России в 2024 году — это стало первым после Второй мировой войны вторжением в Россию. Сообщается, что Путин приказал российским войскам освободить Курск до октября 2024 года — но по состоянию на февраль 2025 года это не удалось.

Десятилетия успехов России в Сирии под угрозой. Российская военная база и политическое влияние в Сирии были ключевыми для могущества России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и в Африке, опорой ее сотрудничества с Ираном и способом противостоять США и давить на южный фланг НАТО. Десятилетия работы Путина отданы на милость Хаят Тахрир аш-Шам — повстанцев, которых ранее Россия называла террористами. Каждый раз, когда Путин соглашался на неудачу, новую реальность не «обсуждали» с Путиным — ее навязывали ему силой. В конце концов США признают, что единственный способ заставить Россию принять соглашение — это навязать его России.

США не должны ломать голову над тем, как предоставить Путину благопристойный «выход». Ведь он имеет контроль над информационным пространством России. Кремль переформулировал или преуменьшил унизительные неудачи Путина — от отступления России из Херсона до мятежа владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, изгнания Черноморского флота из Крыма. Этот информационный контроль позволял Путину каждый раз «нормализовать» новую и худшую реальность в России, включая сотни тысяч российских потерь в погоне за посредственными результатами на поле боя в Украине.

Путин и Россия терпели неудачи и раньше. Нет ни одной убедительной причины, почему Путин не должен потерпеть неудачу снова. И если информационный контроль в конце концов подведет его, это не проблема США.

Путин не является неуязвимым. Эта война не проиграна, несмотря на возросшие, но все еще скромные успехи России на востоке Украины. Хотя Россия имеет преимущества, также накапливаются риски и расходы. Армия сталкивается с нехваткой материальных средств и живой силы, сама Россия — с экономическими трудностями, включая инфляцию, нехватку рабочей силы, размывание российского государственного фонда благосостояния и все более дорогие компромиссы между направлением ограниченной силы на передовую или укреплением экономики. Россия также зависит от партнеров для поддержки своих военных усилий, и изменение политики США в отношении Китая и Ирана ставит под угрозу эти благоприятные отношения.

Однако все это не будет иметь значения, если администрация Трампа даст России время и пространство для перегруппировки — так же, как и подход администрации Байдена позволял Путину это делать в прошлом.

Поскольку «Минск-2» помог скрыть неудачи России в 2015 году, преждевременное соглашение теперь рискует вывести Путина из риска того, что он столкнется с трудным выбором и растущим давлением. Кремль столкнется с растущими затратами, если США и их партнеры окажут максимальное давление. У Вашингтона все еще есть много неиспользованных инструментов для усиления давления на Россию — от усиления ударов по ее энергетическому сектору до ударов по интересам Кремля на многих военных театрах и в различных сферах.

Но самым эффективным двигателем экономических потерь России остаются ее постоянные поражения на поле боя. Максимальное давление на Россию невозможно без военной поддержки Украины США. США и их партнеры должны создать давление на Кремль как на поле боя, так и за его пределами, и не искать легких способов с ним объясниться.

Наталья Бугаева, New Voice

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com