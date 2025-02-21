В Китае обнаружили новый коронавирус, способный заражать людей аналогично COVID-19 2 21.02.2025, 13:29

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Стали известны подробности.

Команда ученых в Китае обнаружила новый коронавирус летучих мышей, который может заражать людей тем же путем, что и Covid-19. Новая линия коронавируса HKU5, который впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге, использует тот же человеческий рецептор для заражения клеток.

Как сообщает South China Morning Post, исследованием руководила ведущий вирусолог Ши Чжэнли. Она известна под прозвищем «летучая мышь» из-за ее обширных исследований коронавирусов летучих мышей, в частности работы над коронавирусами в лаборатории в Ухане.

Исследование было проведено в лаборатории Гуанчжоу на юге Китая вместе с исследователями из Академии наук Гуанчжоу, Уханьского университета и Уханьского института вирусологии.

Открытый учеными вирус – это новая линия коронавируса HKU5, впервые обнаруженная у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей) в Гонконге.

Он относится к подроду мербековирусов, который также включает вирус, вызывающий ближневосточный респираторный синдром MERS-CoV с преимущественным поражением органов дыхания.

Для заражения клеток вирус способен связываться с человеческим ангиотензинпревращающим ферментом ACE2 – тем же рецептором, который использует вирус Sars-CoV-2, вызывающий Covid-19.

Ши Чжэнли, соавтор книги, посвященной поиску причин пандемии, наиболее известна по своей работе в Уханьском институте, который оказался в центре споров о происхождении ковида. Согласно одной из версий, причиной пандемии была утечка в лаборатории в Ухане.

Хотя до сих пор нет единого мнения о происхождении вируса, некоторые исследования предполагают, что он возник у летучих мышей и перешел к людям через промежуточного хозяина-животного. Ши отрицает, что Уханський институт виноват во вспышке.

При этом в 2023 году СМИ, ссылаясь на «нескольких чиновников из правительства США» писали, что нулевым пациентом был именно ученый Бен Ху, работавший в лаборатории Ухани в команде Ши Чжэнли.

«Ху создавал SARS-подобные вирусы и проверял их на мышах. Если бы мне пришлось угадывать, кто больше всего рискует случайно заразиться этим рискованным вирусом, то это был бы он», – цитировали СМИ гарвардского молекулярного биолога.

Еще один источник сообщил, что «на 100%» уверен, что у Бен Ху и двух других ученых Уханьского института осенью 2019 года развились симптомы, впоследствии ставшие характерными для Covid-19.

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