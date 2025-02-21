В Беларуси растет количество банкротств 21.02.2025, 13:36

За год выросло на 41%.

За 2024 год экономические суды Беларуси возбудили 1258 дел о несостоятельности и банкротстве, что на 41% больше, чем в предыдущем году. Такие цифры озвучил директор Департамента по санации и банкротству Минэкономики Юрий Тараканов, пишет officelife.media.

По его словам, проблема в том, что более половины дел о банкротстве (а именно 58%) открываются судами по инициативе госорганов на стадии, когда у должника уже отсутствует имущество.

Поэтому в Минэкономики считают, что госорганам нужно дать право принимать решения о признании таких долгов безнадежными и списании их по основаниям, не связанным с банкротством.

Сейчас Департамент по санации и банкротству обсуждает этот вопрос с МНС, Минтруда и Верховным судом. Возможно, в ближайшее время законодательство в этой сфере откорректируют.

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