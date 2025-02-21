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Социологи назвали самого популярного политика в Украине

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  • 21.02.2025, 13:53
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Социологи назвали самого популярного политика в Украине

Большинство украинцев одобряет его действия.

Президент Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Он лидирует в опросах по поддержке населения на предстоящих выборах, свидетельствуют результаты исследования IBIF Киевского международного института социологии, которые опубликовали 21 февраля, пишет New Voice.

Согласно данным, Зеленский лидирует среди других политиков: примерно 26−32% населения Украины сообщает, что проголосовали бы за него в первом туре выборов. Это значительно опережает следующего политика — Петра Порошенко, за которого проголосовали бы 5−6% респондентов.

Если смотреть только на решительных и вероятных избирателей, то Зеленский получает 32−41%, а следующие кандидаты, Дмитрий Разумков и Петр Порошенко, пока отстают в однозначных цифрах, пишет КМИС.

«Этот результат свидетельствует о том, что очень вероятно, что Зеленский почти наверняка будет среди двух последних кандидатов во втором туре. Более того, при нынешнем положении вещей он был бы фаворитом среди политиков», — говорится в сообщении.

В то же время потенциальным кандидатом во втором туре мог бы стать генерал Валерий Залужный, но он публично не высказывал никаких политических амбиций, подчеркивает КМИС.

Что касается поддержки нынешних действий Зеленского, то сейчас 63% украинцев полностью или скорее одобряют его деятельность как президента. КМИС обращает внимание, что данные по одобрению близки к показателю доверия, но они не являются полностью тождественными (например, можно одобрять деятельность человека, но не доверять ему).

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