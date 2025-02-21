«Многие белорусы годами неправильно покупают носки и обувь» 6 21.02.2025, 13:50

4,684

Подолог рассказала, какими проблемами стоп это грозит.

Есть вещи, которые можно скрывать десятилетиями, стыдясь пощеголять босиком. К таким относятся болезни и эстетические несовершенства стоп. Большинство людей даже не подозревает, откуда они берутся. А причина элементарна: многие неправильно покупают носки и обувь.

Опытный подолог рассказала журналистке Telegraf.news, как сориентироваться в магазине и сделать так, чтобы ноги оставались здоровыми.

Татьяна Стасюкевич – сертифицированный подолог (специалист по проблемным ногтям и стопам). Практикует сложные случаи с 2018 года, основатель студии Podo Room. По данным мастера, на ее счету несколько тысяч здоровых рук и ног.

Какими болезнями стоп часто страдают белорусы?

Татьяна Стасюкевич утверждает, что самыми распространенными патологиями и дефектами стоп среди белорусов являются:

вросшие ногти;

мозоли;

трещины на пятках;

онихолизис ногтевой пластины;

грибковые заболевания.

Онихолизис – отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа на руках или ногах с изменением цвета и появлением пустот. Может сопровождаться неприятными ощущениями.

Очень часто встречаются и бородавки – это проявление вируса папилломы человека. Ими, по словам подолога, страдает огромное количество белорусов. Однако самая болезненная процедура в кабинете все же – вросшие ногти.

«Иногда даже приходится приводить клиента в чувства. Особенно если он насмотрится чего-то в интернете и наведет на себя страх. Но в действительности боли – всего 2 секунды. Дальше будет хорошо!», — рассказала она.

По признанию специалиста, к ней приходят с самыми запущенными случаями и нередко откровенно спрашивают: “Вам не брезгливо?” Ответ решительно отрицательный: важно приносить пользу людям. Особенно учитывая тот факт, что подологи в Беларуси еще не так популярны и многие не знают, к кому бежать со своей бедой.

Как правильно выбрать носки?

Наиболее распространенная причина многих проблем стоп и ногтей, говорит Татьяна – неправильно подобранная обувь и чулочно-носочные изделия. Причем это касается даже детей.

«Мамы берут носочки вроде как в размер, но после стирки они дают усадку. Ножка стягивается, а у малышей ногтики достаточно мягкие и остренькие, поэтому могут впиваться», – объяснила подолог.

Специалист наглядно показала, как покупать носки в магазине, чтобы не ошибиться.

«Важно правильно подобрать размер. У каждого чулочно-носочного изделия есть пяточка, посередине которой – шов. Берем кулак человека, чей будет носок, и обматываем вокруг него изделие. Все должно пройти свободно и без натяжения. Если прилагаете усилия, носок будет мал, плюс усадка. Это может спровоцировать врастание и деформацию ногтей», – предупредила специалист.

Как подобрать обувь?

Вторая обыденная причина «ножных» болезней – неправильная обувь. Вот несколько рекомендаций от Татьяны Стасюкевич, как грамотно сориентироваться во всем многообразии:

В обуви должен быть запас, ведь мы ходим не прямо, а с перепадом. Стопа имеет свод, который при амортизации немного удлиняет размер ноги и делает ее в динамике длиннее, чем в статике.

Соответственно, выбирать обувь нужно с резервом на движение в 0,5-1 см;

Если возможно, достаньте стельку и посмотрите на самый большой палец. У некоторых второй длиннее первого, тогда подбирать обувь нужно по нему, чтобы стопа не упиралась в носок – в противном случае это спровоцирует деформацию и врастание ногтей с возможным подключением инфекции;

При выборе обуви обращайте внимание на три ключевых параметра: полноту, длину и высоту ботинок.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com