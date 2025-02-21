Названы шесть легких упражнений против симптомов старения 21.02.2025, 14:02

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Они быстро позволят почувствовать себя моложе и энергичнее.

Правильные упражнения могут помочь справиться с распространенными симптомами старения, такими как скованность суставов, потеря мышечной массы, снижение равновесия и гибкости.

Тайлер Рид, который является личным тренером и занимается здоровьем и фитнесом уже 15 лет рассказал, что легкие упражнения с низкой ударной нагрузкой особенно эффективны для поддержания подвижности, укрепления мышц и улучшения кровообращения. Эти упражнения не требуют спецоборудования и их можна делать дома, пишет Eatthis.

Эти 6 упражнений разработаны так, чтобы не нагружать суставы, при этом обеспечивая максимальную пользу. Выполняйте их медленно, сосредоточившись на глубоком дыхании и правильной осанке. Старайтесь делать 2–3 раунда, отдыхая по 30 секунд между каждым.

Растяжка «кошка-корова» - улучшает гибкость позвоночника и уменьшает скованность в спине. Она способствует улучшению осанки за счет повышения подвижности позвоночника.

Как выполнять:

Начните на четвереньках, расположив руки прямо под плечами, а колени — под бедрами. Вдохните, опуская живот к полу, приподнимая грудь и наклоняя таз вперед (поза коровы). Выдохните, округляя позвоночник, прижимая подбородок к груди и втягивая пупок внутрь (поза кошки). Медленно переходите между этими позициями, сосредоточившись на глубоком дыхании. Выполните 10 повторений, удерживая каждую позицию на мгновение, чтобы максимально растянуться.

Подъемы пяток стоя - это упражнения для ног для гибкости и подвижности.

Как выполнять:

Встаньте прямо, расставив ноги на ширину бедер, при необходимости используйте стул или стену для поддержки. Медленно оторвите пятки от пола, вставая на носки. Задержитесь на секунду в верхней точке, прежде чем опуститься обратно контролируемым движением. Выполните 15 повторений, сосредоточившись на плавном, устойчивом движении.

Приседания с помощью стула - одно из лучших упражнений для поддержания силы нижней части тела, но для некоторых людей они могут быть сложными. Использование стула в качестве опоры облегчает задачу, при этом работая над основными мышцами ног и ягодиц. Укрепление этих мышц улучшает подвижность и снижает нагрузку на колени и поясницу.

Как выполнять:

Встаньте перед устойчивым стулом, расставив ноги на ширину плеч. Медленно опускайтесь вниз, как будто садитесь, удерживая грудь прямо и задействуя корпус. Слегка постучите по стулу ягодицами, затем надавите на пятки, чтобы вернуться в положение стоя. Выполните 12 повторений, сохраняя движение медленным и контролируемым.

Скручивание позвоночника сидя - это помогает поддерживать гибкость в позвоночнике, одновременно снимая напряжение в пояснице.

Как выполнять:

Сядьте прямо на стул, поставив ступни на пол. Положите правую руку на левое колено, а левую руку на стул позади себя. Осторожно поверните туловище влево, глядя через плечо. Удерживайте растяжку в течение нескольких секунд, затем вернитесь в центральное положение и поменяйте сторону. Выполните 10 повторений на каждую сторону и контролируйте движения.

Ягодичный мостик - это важное движение для укрепления туловища, поясницы и бедер. Оно также помогает противодействовать последствиям длительного сидения, активируя ягодичные мышцы и способствуя улучшению осанки. Это упражнение отлично подходит для улучшения подвижности бедер, уменьшения боли в пояснице и поддержания силы туловища с возрастом.

Как выполнять:

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни на пол на ширине бедер. Надавите на пятки и поднимите бедра к потолку, сжимая ягодицы в верхней точке. Задержитесь на секунду, прежде чем опуститься обратно под контролем. Выполните 12 повторений, сосредоточившись на работе корпуса и ягодиц.

Баланс на одной ноге - укрепляет стабилизирующие мышцы ног и туловища, помогая улучшить общую устойчивость и координацию. Регулярная практика этого движения повышает способность устойчиво стоять на ногах, снижая вероятность спотыканий и падений.

Как выполнять:

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер, и перенесите вес на одну ногу. Слегка приподнимите другую ногу над землей, удерживая положение в течение 20 секунд. При необходимости держитесь за стул для поддержки, но старайтесь как можно больше полагаться на свое равновесие. Поменяйте сторону и повторите.

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