Европа решила увеличить импорт газа в обход Кремля
- 21.02.2025, 14:18
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Россия останется без доходов.
Европейский Союз будет искать возможности увеличить закупку газа из других стран, в частности из США, чтобы заменить российские поставки.
Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен, пишет Reuters. ЕС пообещал отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году.
«Вместо того, чтобы использовать деньги налогоплательщиков, деньги граждан, чтобы платить за газ, доходы от которого идут в военную копилку Путина, мы должны убедиться, что мы производим собственную энергию», — подчеркнул Йоргенсен.
Комиссар ЕС отметил, что Брюссель готовит изменения в правила выдачи разрешений, чтобы ускорить строительство объектов возобновляемой энергетики.
А относительно промышленности и отопления домов, где газ не могут быстро заменить электроэнергией, Йоргенсен сказал, что ЕС активизирует усилия по поиску альтернативных источников снабжения.
«Моя работа заключается в том, чтобы убедиться, что это будет дешево и не из России. Потребность в газе все равно будет, и нам придется искать другие источники, кроме России, что также может означать больший импорт из США», — добавил он.