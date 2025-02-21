ВСУ впервые уничтожили российский БАТ-2 21.02.2025, 14:46

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Иллюстративное фото: российский путепрокладчик БАТ-2

Технику подбили на Лиманском направлении.

Российские оккупанты большими силами давят на украинских защитников на Лиманском направлении. Однако ВСУ не только отбили атаки, но и впервые уничтожили российский путепрокладчик БАТ-2.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».

По сообщению ОСГВ «Хортица», на Лиманском направлении российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ. В частности, россияне продолжают штурмовать пехотой и бронетехникой оборонительные укрепления украинских защитников.

Однако украинские БПЛА уничтожают вооружение и бронетехнику противника.

«За последние дни операторам FPV-дронов удалось уничтожить большое количество вражеской техники: МТЛБ, два грузовика, пушку, буханку, мотоцикл и впервые - путепрокладчик БАТ-2», - отметили в ОСГВ «Хортица».

Мастерскую работу украинских воинов показала 63 отдельная механизированная бригада. На видео видно, как операторы дронов точно разносят на куски вражескую технику.

Что такое путепрокладчик БАТ-2

БАТ-2 - советский путепрокладчик на базе тягача МТ-Т. Разработан в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. Выпускался малой серией. Аббревиатура БАТ расшифровывается как «бульдозер на артиллерийском тягаче».

БАТ-2 предназначен для механизации инженерных работ при прокладке дорог, подготовке и содержанию военных дорог. Используется для многих целей:

перемещение грунта при устройстве переходов через овраги и рвы;

устройство спусков к переправам;

расчистка маршрута движения от кустарников, деревьев, пеньков, снега и камней;

устройство проходов в завалах, в лесу и населенных пунктах;

укладки дорожных блоков.

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