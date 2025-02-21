В Минске ряд домов остался без воды

В Минске ряд домов остался без воды1
- 21.02.2025, 14:51
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Прорвало теплотрассу.
Утром 21 февраля на улице Орловской в Минске прорвало трубопровод. Первым об этом сообщило Управление Государственной автоинспекции: движение по улице Орловской в сторону Карастояновой идет только по одной полосе. По состоянию на 11 утра движение по Орловской и Гая все еще затруднено, на соседних улицах тоже идет медленно.
«Минскводоканал» сообщил, что в домах 17, 19, 20, 21 и 23 временно будет отсутствовать холодная вода. Во всем районе возможно ухудшение качества водоснабжения.