«Сейчас даже в Узбекистане лучше, чем в Беларуси» 1 21.02.2025, 15:07

1,898

Иностранцы рассказали, стоит ли ехать в нашу страну ради работы.

В последние годы в Беларуси все острее стоит вопрос с кадрами – высококвалифицированные специалисты уезжают в Европу и Америку. Чтобы заткнуть дыру, властям приходится привлекать иностранцев, в том числе из стран Азии.

CityDog.io поговорил с жителями Узбекистана и узнал, насколько интересна Беларусь для экономической эмиграции.

Теодор (имя изменено), Узбекистан – Литва: «В Беларуси я не стал бы жить даже за 1000$»

Сейчас Теодор живет в Литве и работает в одной из IT-компаний. По словам парня, среди его коллег много белорусов, и они считаются ценными сотрудниками.

Теодор говорит, что в Беларуси сильная айтишная школа: знакомые парня даже приезжали сюда из Узбекистана, чтобы поступить в БГУИР, но после обучения чаще всего возвращались домой, а не оставались в Минске. По мнению Теодора, это связано с зарплатой и стоимостью жизни: в обеих странах зарплата примерно одинаковая, но жизнь в Ташкенте дешевле.

– На решение о переезде в другую страну влияет и экономическая ситуация, и инфраструктура в целом. Да, у вас красиво и классные люди, но ассимилироваться иностранцу в Беларуси сложно. Люди едут в страны, где уже есть диаспора: например, в Швецию или Америку. В Беларуси пока такого комьюнити нет, и я не уверен, что оно появится, – рассказывает парень.

Теодор получил образование в Европе, успел поработать в крупных компаниях и уже открыл собственную фирму. Поэтому парень не видит смысла переезжать в Беларусь, даже если его зарплата у нас составит 1000$: «За ту среднюю зарплату, которую предлагают в Беларуси, я 100% не готов сюда переезжать».

А какая средняя зарплата в Узбекистане?

Согласно Белстату, средняя начисленная зарплата в Беларуси в декабре составила почти 2700 руб. (787$).

Средняя начисленная зарплата в Узбекистане в 2024 году равняется 5,357 млн сумов – это 1350 руб., или 410$.

Вторая причина, по которой Теодор не хотел бы эмигрировать в Беларусь, – политическая обстановка. «Наши страны дружат, и у нас вроде как плюс-минус одинаковый режим, ты все равно чувствуешь себя не в своей тарелке», – говорит парень.

Наиболее привлекательные страны для Теодора в экономическом плане – Скандинавия, Нидерланды и Америка. Помимо высокого уровня жизни, молодой человек отмечает возможность профессионального роста и большую диаспору.

– Беларуси стоило бы не так сильно разбрасываться кадрами. Когда у тебя есть огромные компании, то появляется и причина, чтобы сюда приезжать, работать и строить семью.

Севиль, Узбекистан: «Большую роль играет политический фактор и мои взгляды»

Девушка прожила в Минске пять лет – училась в БГУИР, а на последних курсах работала по специальности в одной из IT-компаний. В 2022 году ее зарплата составляла 500$. Севиль признается: если бы тогда ей предложили ставку повыше, она рассмотрела бы Беларусь как страну для жизни.

– Один из важных факторов, почему иностранцам в Беларуси приходится непросто, – это предвзятое отношение. Я сталкивалась с ним и от людей старшего поколения, и от молодых людей. В Беларуси нет такого открытого отношения к иностранцам, как, например, в европейских странах.

В университете преподаватели часто принижали иностранных студентов, несмотря на то что мы учились на платной форме. Да и не только на учебе – косые взгляды случались даже при походе в магазин или на рынок. Мы не вливались в общество. Так было и в моментах, связанных с административными процессами. Например, медицинские услуги обходились нам в два раза дороже, потому что мы иностранцы.

Сложность в ассимиляции – не единственная причина, из-за которой Севиль не хочет жить в Беларуси. Сказывается и политическая обстановка, и личные взгляды девушки на происходящее. Кроме того, по мнению Севиль, уровень жизни в Узбекистане выше, чем у нас.

– Исходя из этих данных, в Беларусь я бы не переехала. Если бы у вас была другая политическая ситуация и зарплата, я задумалась бы о переезде. В Узбекистане я получаю 1600$ чистого дохода. В Беларусь я согласилась переехать, если бы мне предложили зарплату от 1800$ и предоставили жилье. Если жилья не будет, то тогда нужна зарплата от 2000$ и медицинская страховка, – говорит девушка.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com