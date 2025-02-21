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Стали известны все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

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  • 21.02.2025, 15:15
  • 1,016
Стали известны все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Опубликованы итоги жеребьевки.

В пятницу, 21 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пишет betnews.by.

Все пары:

1/8 финала

ПСЖ — Ливерпуль

Реал — Атлетико

Фейеноорд — Интер

Боруссия Дортмунд — Лилль

Брюгге — Астон Вилла

ПСВ — Арсенал

Бавария — Байер

Бенфика — Барселона

1/4 финала

ПСЖ / Ливерпуль — Брюгге / Астон Вилла

ПСВ / Арсенал — Реал / Атлетико

Бенфика / Барселона — Боруссия Дортмунд / Лилль

Бавария / Байер — Фейеноорд / Интер

Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы — 29/30 апреля и 6/7 мая.

Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.

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