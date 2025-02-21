Стали известны все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Стали известны все пары 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов2
- 21.02.2025, 15:15
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Опубликованы итоги жеребьевки.
В пятницу, 21 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, пишет betnews.by.
Все пары:
1/8 финала
ПСЖ — Ливерпуль
Реал — Атлетико
Фейеноорд — Интер
Боруссия Дортмунд — Лилль
Брюгге — Астон Вилла
ПСВ — Арсенал
Бавария — Байер
Бенфика — Барселона
1/4 финала
ПСЖ / Ливерпуль — Брюгге / Астон Вилла
ПСВ / Арсенал — Реал / Атлетико
Бенфика / Барселона — Боруссия Дортмунд / Лилль
Бавария / Байер — Фейеноорд / Интер
Матчи 1/8 финала пройдут 4/5 и 11/12 марта. Четвертьфиналы запланированы на 8/9 и 15/16 апреля, полуфиналы — 29/30 апреля и 6/7 мая.
Финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в Мюнхене.