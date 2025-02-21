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Corriere della Sera: Папа Франциск может отречься от престола

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  • 21.02.2025, 15:15
Corriere della Sera: Папа Франциск может отречься от престола

Сейчас понтифик находится в больнице.

88-летний папа римский Франциск может отречься от Святого престола, предположил в опубликованном 21 февраля интервью Corriere della Sera кардинал Джанфранко Равази.

«Если у него возникнут сложности с выполнением папских обязанностей, он сделает свой выбор. Конечно, он примет решение, возможно, попросит совета, но он примет решение сам, по совести», — сказал Равази, отвечая на вопрос, может ли понтифик принять такое решение.

Кроме того, кардинал отметил, что папа римский хочет провести Юбилейный год христианства, который католическая церковь отмечает в период с 24 декабря 2024 года по 6 января 2026 года.

9 февраля 2025 года папа римский был вынужден прервать свою проповедь в Ватикане из-за того, что ему было трудно дышать.

«Теперь я извиняюсь и прошу мастера продолжать читать, потому что мне трудно дышать», — говорил понтифик.

14 февраля стало известно, что папу римского госпитализировали после аудиенции для прохождения анализов и стационарного лечения бронхита.

18 февраля The Wachington Post сообщило, что 88-летний папа римский, которому в молодости удалили часть одного легкого, был госпитализирован в римскую клинику Агостино Джемелли после очередного случая бронхита, и что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

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