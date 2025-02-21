Рейтинг Трампа снижается 2 21.02.2025, 15:41

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Президент США менее популярен в своей стране, чем Зеленский в Украине.

Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа начал постепенно снижаться из-за роста обеспокоенности американцев относительно дальнейшего развития экономики США и внедрения пошлин на импорт.

Об этом говорится в опросе Reuters/Ipsos, результаты которого опубликовали в среду, 19 февраля.

Опрос, длившийся шесть дней, показал, что 44% респондентов одобряют работу Трампа на посту президента, по сравнению с 45% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 24−26 января.

Доля американцев, которые не одобряют его президентство, выросла еще существеннее — до 51% в последнем опросе по сравнению с 41% сразу после его вступления в должность, добавляет агентство.

Тем не менее Трамп пользуется относительно высоким уровнем одобрения своей иммиграционной политики: 47% респондентов поддерживают его подход, который включал обещания усилить депортацию нелегальных мигрантов в стране. Доля американцев, которые считают, что экономика страны движется по неправильному пути, выросла до 53% в последнем опросе с 43% в опросе 24−26 января.

Опрос Reuters/Ipsos, который был проведен онлайн, охватил 4145 американцев по всей стране. Вероятная погрешность — примерно 2 процентных пункта в любом направлении.

Ближайший соратник Трампа Илон Маск также не получил хороших оценок: по данным опроса Post, его действия одобряют лишь 34% граждан.

Американцы также скептически относятся к тому, как Трамп решает проблему высоких цен. В опросе CNN 62% респондентов (включая 47% республиканцев) заявили, что президент не сделал достаточно, чтобы попытаться снизить цены на повседневные товары.

Большинство американцев (69%, по данным Washington Post) считает, что пошлины для Канады, Мексики и Китая приведут к удорожанию товаров в США.

18 февраля Дональд Трамп во время пресс-конференции выразил свою поддержку необходимости проведения выборов в Украине. Он также заявил, что рейтинг Зеленского среди населения Украины якобы составляет лишь 4%.

В то же время, по данным Киевского международного института социологии (КМИС), Зеленскому доверяют 57% украинцев, а не доверяют 37%. Таким образом баланс доверия-недоверия составляет +20%, заявили социологи 19 февраля.

19 февраля Зеленский назвал дезинформацией заявление Трампа о падении своего рейтинга до 4%.

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