Канада победила США в финале Турнира четырех наций

Канада победила США в финале Турнира четырех наций8
- 21.02.2025, 16:05
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Трюдо и Трамп внимательно следили за хоккейным матчем.
Сборная Канады обыграла США в овертайме в финале Турнира четырех наций. Матч завершился со счетом 3:2.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х отреагировал на победу национальной сборной по хоккею над США в финале Турнира четырех наций.
«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо.
Ранее президент США Дональд Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед решающим матчем Турнира четырех наций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент пообещал «следить за победой США». «И мы с нетерпением ждем, когда Соединенные Штаты победят наш будущий 51-й штат», — сказала она.
Канада считается родоначальником хоккея.