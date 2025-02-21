Канада победила США в финале Турнира четырех наций 8 21.02.2025, 16:05

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Трюдо и Трамп внимательно следили за хоккейным матчем.

Сборная Канады обыграла США в овертайме в финале Турнира четырех наций. Матч завершился со счетом 3:2.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в соцсети Х отреагировал на победу национальной сборной по хоккею над США в финале Турнира четырех наций.

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал Трюдо.

Ранее президент США Дональд Трамп позвонил хоккеистам сборной США перед решающим матчем Турнира четырех наций. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент пообещал «следить за победой США». «И мы с нетерпением ждем, когда Соединенные Штаты победят наш будущий 51-й штат», — сказала она.

Канада считается родоначальником хоккея.

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