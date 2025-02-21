Производителю сырков в Беларуси запретили писать на упаковке две буквы 10 21.02.2025, 16:13

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О решении сообщил МАРТ.

Милиция предложила одному из белорусских производителей изменить название глазированных сырков из-за использования аббревиатуры SS, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как пояснили в МАРТ, сначала в это ведомство поступило обращение от бдительного гражданина. Он обратил внимание, что в Беларуси выпускают глазированные сырки под названием «ДеSSерт вишневый брауни».

МАРТ сообщил об этом милиции. Вопрос использования букв SS в упомянутом названии поднимался на заседании Гродненской областной комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.

«По результатам рассмотрения органами внутренних дел производителю направлено предложение о смене названия указанной продукции. По имеющейся информации производство глазированных сырков с таким названием приостановлено», — отметили в МАРТ.

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