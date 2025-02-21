закрыть
21 февраля 2025, пятница, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Производителю сырков в Беларуси запретили писать на упаковке две буквы

10
  • 21.02.2025, 16:13
  • 6,012
Производителю сырков в Беларуси запретили писать на упаковке две буквы

О решении сообщил МАРТ.

Милиция предложила одному из белорусских производителей изменить название глазированных сырков из-за использования аббревиатуры SS, сообщает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Как пояснили в МАРТ, сначала в это ведомство поступило обращение от бдительного гражданина. Он обратил внимание, что в Беларуси выпускают глазированные сырки под названием «ДеSSерт вишневый брауни».

МАРТ сообщил об этом милиции. Вопрос использования букв SS в упомянутом названии поднимался на заседании Гродненской областной комиссии по проведению оценки символики, атрибутики и информационной продукции.

«По результатам рассмотрения органами внутренних дел производителю направлено предложение о смене названия указанной продукции. По имеющейся информации производство глазированных сырков с таким названием приостановлено», — отметили в МАРТ.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане