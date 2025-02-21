Европейские дипломаты пришли к зданию суда, чтобы поддержать политзаключенного

Европейские дипломаты пришли к зданию суда, чтобы поддержать политзаключенного4
- 21.02.2025, 16:38
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Фотофакт.
Европейские дипломаты пришли к зданию Минского городского суда, чтобы поддержать политзаключенного Игоря Ильяша. 21 февраля началось рассмотрение его дела (судья — Сергей Кацер), сообщает «Еврорадио».
Ильяша обвиняют по двум уголовным статьям: «дискредитация Беларуси» и «содействие экстремистской деятельности».
«Свобода слова должна быть гарантирована. Журналистика — это не преступление, — пишет представительство ЕС в Беларуси. — Сейчас в Беларуси за решеткой 39 сотрудников медиа. Все политические заключенные должны быть освобождены немедленно и безоговорочно».
К акции присоединились представители дипломатических миссий Австрии, Чехии, ЕС, Финляндии, Бельгии, Нидерландов, Швеции, Словакии и Великобритании.