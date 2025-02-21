закрыть
21 февраля 2025, пятница, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси будет до -20 градусов

2
  • 21.02.2025, 17:01
  • 1,192
В Беларуси будет до -20 градусов

Прогноз на выходные.

В субботу, 22 февраля, в Беларуси преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о слабом тумане местами ночью и утром, а также о гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -7 до -13 градусов (на юго-востоке — до -18, в Минске — от -8 до -10), в дневные — от -5 до +1 (в столице — 2-4 мороза).

В воскресенье также преимущественно без осадков. Ночью будет от -7 по западу и северо-западу страны до -15 по Гомельской области (местами — до -20 градусов), днем — от -5 до +2 (по западу — до 4 градусов тепла).

В понедельник преимущественно без осадков. В ночные часы прогнозируется от -5 на западе до -14 на востоке (местами — до -17), в дневные — от -3 до +3 (на западе — до 6 градусов тепла).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане