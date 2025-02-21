В Беларуси будет до -20 градусов 2 21.02.2025, 17:01

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Прогноз на выходные.

В субботу, 22 февраля, в Беларуси преимущественно без осадков. Синоптики предупреждают о слабом тумане местами ночью и утром, а также о гололедице на отдельных участках дорог.

В ночные часы температура воздуха составит от -7 до -13 градусов (на юго-востоке — до -18, в Минске — от -8 до -10), в дневные — от -5 до +1 (в столице — 2-4 мороза).

В воскресенье также преимущественно без осадков. Ночью будет от -7 по западу и северо-западу страны до -15 по Гомельской области (местами — до -20 градусов), днем — от -5 до +2 (по западу — до 4 градусов тепла).

В понедельник преимущественно без осадков. В ночные часы прогнозируется от -5 на западе до -14 на востоке (местами — до -17), в дневные — от -3 до +3 (на западе — до 6 градусов тепла).

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