«На карту случайно упало 42 000 рублей» 1 21.02.2025, 17:18

Продолжение необычной истории.

Летом прошлого года баланс карты Андрея внезапно пополнился на 42 000 рублей. Оказалось, польский банк по ошибке отправил сумму, которая была в 10 раз больше нужного перевода. Теперь стало известно продолжение этой истории, пишет onliner.by.

Когда польский банк выяснил, что отправил слишком большую сумму, то попросил вернуть переплату. Но вернуть всю сумму оказалось не так просто — Андрей платит налог на профессиональный доход (НПД), поэтому все отправленные ему суммы надо вносить в приложение и платить с них налог. С ошибочного перевода пришлось заплатить 4200 рублей налога.

Чем закончилась эта история? Польский банк больше на связь не выходил, а налоговая учла переплату НПД в счет будущих платежей. Мужчина переживал, что из-за переплаты не по своей вине мог оказаться «тунеядцем».

— Налоговая взяла переплату в зачет (будущих налогов. — Прим.). Я отчитываюсь о поступлениях, и полагающаяся сумма просто засчитывается.

Я переживал за переплату, ведь технически сейчас ничего не плачу — раз так, то я думал, что буду записан в «тунеядцы». Оказалось, что налоговая сделала сторнирование (возврат денежных средств абоненту в случае, когда необходимо провести аннулирование ранее проведенного платежа. — Прим. ред.) платежа, и в ФСЗН платежи поступают в соответствии с моими заработками. То есть я остался добросовестным плательщиком.

Если кто-то в такую ситуацию попадет, то все продумано, никто не будет в ловушке.

Предположительно в апреле переплата будет исчерпана, тогда уже надо будет платить НПД как обычно.

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