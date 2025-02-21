Келлог: Зеленский — мужественный лидер воюющей нации 2 21.02.2025, 17:11

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Спецпредставитель США рассказал о поездке в Киев.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог прокомментировал свою встречу с командой президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее сообщение он опубликовал в X.

«Долгий и насыщенный день с высшим руководством Украины. Широкие и позитивные дискуссии с Владимиром Зеленским, мужественным лидером воюющей нации и его талантливой командой национальной безопасности», — говорится в посте.

Келлог прибыл в Киев на следующий день после того, как в Саудовской Аравии состоялись первые переговоры между США и Россией с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1 — Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025

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