«Вот кто диктатор»: любимая газета Трампа вышла со специальной статьей5
- 21.02.2025, 17:26
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В ней рассказываются главные факты об украинско-российской войне.
Американское консервативное издание The New York Post, которое любит читать президент США Дональд Трамп, вышло с материалом на передовице, где объяснено, что настоящим диктатором является хозяин Кремля Владимир Путин.
Об этом сообщает «Европейская правда».
Номер The New York Post за 21 февраля вышел с большим портретом Владимира Путина на передовице и заголовком: «Президент Трамп, вот кто диктатор».
В самом материале, вышедшем в формате колонки авторства Дугласа Мюррея, опубликованы «10 фактов об украинско-российской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск».