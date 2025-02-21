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«Вот кто диктатор»: любимая газета Трампа вышла со специальной статьей

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  • 21.02.2025, 17:26
  • 2,774
«Вот кто диктатор»: любимая газета Трампа вышла со специальной статьей

В ней рассказываются главные факты об украинско-российской войне.

Американское консервативное издание The New York Post, которое любит читать президент США Дональд Трамп, вышло с материалом на передовице, где объяснено, что настоящим диктатором является хозяин Кремля Владимир Путин.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Номер The New York Post за 21 февраля вышел с большим портретом Владимира Путина на передовице и заголовком: «Президент Трамп, вот кто диктатор».

В самом материале, вышедшем в формате колонки авторства Дугласа Мюррея, опубликованы «10 фактов об украинско-российской войне, которые мы игнорируем на свой страх и риск».

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