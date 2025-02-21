«В стране электричество заканчивается» 14 21.02.2025, 17:44

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«Яндекс» заявил о критической нехватке энергии в России.

Россия может столкнуться с нехваткой электричества для обучения моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщил директор по развитию технологий ИИ компании «Яндекс» Александр Крайнов на форуме «Кибербезопасность в финансах». «У нас в стране электричество заканчивается. У нас не только вычислительных мощностей не хватает, но и, если вы сейчас хотите построить большой дата-центр, у вас мало того, что год уйдет на то, чтобы его запитать мощностями, а их нету. Вам столько не выделят, сколько вам нужно», — цитируют его «Ведомости».

Проблема нехватки электроэнергии обсуждалась в контексте необходимости обучения собственных ИИ-моделей, пишет издание. Крайнов отметил, что обучение каждой модели с нуля без переиспользования уже накопленных данных — нерационально с точки зрения экономики. Оптимальным решением для компаний будет переиспользование уже обученных моделей, а не расходование ресурсов на дублирующие процессы, подчеркнул он: «Ты можешь брать весь набор доступных открытых моделей, сравнивать, выбирать, какая лучше, и дообучать их на своих данных». Директор центра продвинутой аналитики Альфа-банка Алексей Каширин согласился с этим подходом, добавив, что даже для работы уже обученной модели требуются значительные мощности.

По данным ассоциации «Финтех», за последние десять лет лидеры рынка инвестировали в развитие ИИ не менее 650 млрд рублей. К середине 2023 года 95% компаний внедрили ИИ-технологии в основные процессы. Оценка объема российского рынка ИИ за 2024 год пока отсутствует, но, по словам руководителя управления стратегии и аналитики ассоциации Марианны Данилиной, его объем может достигнуть 780 млрд рублей при росте не менее 30%. В правительстве России прогнозируют, что в 2025 году этот показатель достигнет 1 трлн рублей.

Основные разработчики ИИ-моделей в России — «Яндекс» и «Сбер». У первой компании это YandexGPT и «Шедеврум», у второй — GigaChat и Kandinsky. Также свои решения разрабатывают МТС, Т-банк и другие. Помимо крупных центров обработки данных (ЦОДов), ИИ используют корпоративные разработчики и энтузиасты для узкоспециализированных задач.

Дата-центры, необходимые для обучения ИИ, потребляют значительно больше электроэнергии, чем стандартные ЦОДы. Директор направления дата-центров Selectel Илья Михайлов пояснил, что одна серверная стойка для стандартных вычислений потребляет 5–10 кВт, а стойка для ИИ-моделей — до 40 кВт. Ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин добавил, что стойки для ИИ-технологий требуют высокой плотности серверов и могут потреблять до 30 кВт каждая.

Рост потребления электроэнергии связан не только с развитием ИИ, но и с увеличением промышленного производства, майнингом криптовалют и расширением энергопотребления в целом, сообщает «Системный оператор ЕЭС». По его данным, установленная мощность электростанций России в начале 2025 года составила 263,7 ГВт, а максимум потребления — 168,3 ГВт (январь 2024-го). В целом стране не грозит дефицит электроэнергии, однако в ряде регионов, включая юг России, Сибирь и Дальний Восток, наблюдается нехватка мощностей. Согласно схеме и программе развития электроэнергетических систем (СиПР) на 2025–2030 годы, дефицит генерации в юго-восточной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Сибири и в ОЭС Юга может достигнуть 2,9 ГВт для каждого региона.

На данный момент спрос на мощности ЦОДов превышает предложение, рассказал руководитель отдела инженерной инфраструктуры ЦОД ГК Softline Кирилл Сольев. Он отметил, что поиск подходящей площадки для строительства ЦОДа мощностью 60 МВт (примерно как у «Яндекса») может занять до трех лет. В Москве осталось около 50 МВт свободных мощностей, что соответствует двум-четырем крупным коммерческим ЦОДам, подчеркивает Сольев. Согласно данным «Системного оператора ЕЭС», дефицит мощности в южной части энергосистемы Москвы и Московской области к 2030 году составит 564 МВт, а к 2042 году — до 3,15 ГВт.

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