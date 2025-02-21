«Уничтожили два полка россиян» 21.02.2025, 17:59

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Боец ВСУ рассказал, как в 2022 году Украина дважды пыталась освободить Запорожскую АЭС.

Украинские военные летом и осенью 2022 года совершили три высадки в Энергодаре и пытались вернуть под контроль Украины Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом «Радио Свободе» в пятницу, 21 февраля, рассказал командир группы разведки подразделения спецназначения «Артан» Главного управления разведки Минобороны Украины с позывным «Боб».

Как рассказал изданию военный, они детально готовились к такой спецоперации. По его словам, в то время в Энергодаре активно работала агентурная сеть, в частности, местные жители предоставляли украинским военным данные о местах расположения оккупантов и техники.

«У нас был свой отдел, который занимался с нами на этапе подготовки к этой операции. Был подбор плавсредств, потому что плавсредств в то время очень не хватало. Можно сказать, что брали любые плавсредства, готовили их и уже выходили тогда на воду. Ну и, конечно, тренировки. У нас подготовительный этап длился полтора месяца», — рассказывает боец с позывным «Боб».

Военный также рассказывает, что бойцы Сил обороны, готовясь к высадке в Энергодаре, планировали подготовить плацдарм, который бы в дальнейшем использовали для контрнаступления на Запорожском направлении. Он добавил, что первая попытка высадки в Энергодаре не удалась.

«Это была совокупность мероприятий. Мы никогда не можем на 100% быть уверенными, что все пойдет, как запланировано. При высадке у нас два катера подорвались на противолодочных минах. Из-за этого уже нужно было менять точку [обустройства плацдарма], потому что мы начали отступать. Начался откат из-за того, что некоторые плавсредства были поражены», — говорит украинский боец.

Когда оккупанты поняли, что украинские военные пытаются высадиться — подтянули 7−9 тысяч личного состава.

«Мы столкнулись с противником, у которого технические средства разведки лучше, чем у нас. Они у них развиваются. Это мощный враг, и средств у них значительно больше, чем у нас. Можно победить его только таким подходом, когда это будет все очень-очень-очень хорошо спланировано», — считает «Боб».

Затем украинские военные начали готовиться к следующим операциям. Одна из них была осуществлена в село Ивановка возле Энергодара. Он добавил, что если брать в целом энергодарскую операцию, то за все время было уничтожено около двух полков россиян.

Как добавил «Боб», третья высадка была более демонстрационной. Российские оккупанты осознавали, что Силы обороны не оставляли намерения высадиться возле Запорожской АЭС.

«Цель была достигнута — на Запорожском направлении были отведены войска противника в направлении Энергодара», — отметил он.

По словам «Боб»а, оккупанты пользуются тем, что на Запорожской АЭС есть подготовленные укрытия, комплекс бункерных помещений, а также другие хорошо укрепленные объекты. Он считает, что деоккупировать ЗАЭС теперь возможно путем блокирования логистики оккупантов, а не прямым штурмом.

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