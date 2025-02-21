В Беларуси на аукцион выставили раритетный плащ 10 21.02.2025, 18:12

2,980

Его цена не просто удивит, а шокирует.

Жительница Гомельской области разместила на аукционной площадке Ay.by объявление о продаже плаща, сшитого, как указано, в 1950-х годах.

Вещь выглядит совершенно обычно, но стоимость поражает. За серый плащ в «отличном состоянии» продавец просит 30 тысяч рублей.

Для сравнения: примерно такую же сумму просят за пиджак Chanel 1990-х годов, а современный мужской плащ от BOSS обойдется почти в десять раз дешевле — около 3,5 тысячи рублей.

На одном из фото видна эмблема производителя — «Дружба». Такой маркировкой обозначали одежду, импортированную в СССР из Китая.

Аукцион завершится 22 февраля. Судя по комментариям, плащ находится в продаже уже с апреля 2023 года.

Этот же продавец выставил на аукцион два платья 1950-х годов. Причем их цена еще выше — за каждое просят 33 тысячи рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com