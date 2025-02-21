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В Беларуси на аукцион выставили раритетный плащ

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  • 21.02.2025, 18:12
  • 2,980
В Беларуси на аукцион выставили раритетный плащ

Его цена не просто удивит, а шокирует.

Жительница Гомельской области разместила на аукционной площадке Ay.by объявление о продаже плаща, сшитого, как указано, в 1950-х годах.

Вещь выглядит совершенно обычно, но стоимость поражает. За серый плащ в «отличном состоянии» продавец просит 30 тысяч рублей.

Для сравнения: примерно такую же сумму просят за пиджак Chanel 1990-х годов, а современный мужской плащ от BOSS обойдется почти в десять раз дешевле — около 3,5 тысячи рублей.

На одном из фото видна эмблема производителя — «Дружба». Такой маркировкой обозначали одежду, импортированную в СССР из Китая.

Аукцион завершится 22 февраля. Судя по комментариям, плащ находится в продаже уже с апреля 2023 года.

Этот же продавец выставил на аукцион два платья 1950-х годов. Причем их цена еще выше — за каждое просят 33 тысячи рублей.

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