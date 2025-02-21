В Беларуси на аукцион выставили раритетный плащ

В Беларуси на аукцион выставили раритетный плащ10
- 21.02.2025, 18:12
- 2,980
Его цена не просто удивит, а шокирует.
Жительница Гомельской области разместила на аукционной площадке Ay.by объявление о продаже плаща, сшитого, как указано, в 1950-х годах.
Вещь выглядит совершенно обычно, но стоимость поражает. За серый плащ в «отличном состоянии» продавец просит 30 тысяч рублей.
Для сравнения: примерно такую же сумму просят за пиджак Chanel 1990-х годов, а современный мужской плащ от BOSS обойдется почти в десять раз дешевле — около 3,5 тысячи рублей.
На одном из фото видна эмблема производителя — «Дружба». Такой маркировкой обозначали одежду, импортированную в СССР из Китая.
Аукцион завершится 22 февраля. Судя по комментариям, плащ находится в продаже уже с апреля 2023 года.
Этот же продавец выставил на аукцион два платья 1950-х годов. Причем их цена еще выше — за каждое просят 33 тысячи рублей.