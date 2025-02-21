Reuters: На переговорах в Эр-Рияде США и РФ обсуждали замороженные $300 миллиардов 5 21.02.2025, 18:23

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Кремль готов пойти на уступки.

Страна-агрессор Россия в рамках возможного мирного соглашения может согласиться на использование $300 млрд замороженных активов для восстановления Украины, однако при определенных условиях, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Отмечается, что РФ будет настаивать, чтобы часть этих средств была потрачена на восстановление временно оккупированных территорий, которые находятся под контролем российских войск.

После того, Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году, США и союзники запретили транзакции с центральным банком и министерством финансов России, заблокировав от 300 до 350 миллиардов долларов российских активов, в основном европейских, американских и британских государственных облигаций, которые хранятся в европейском депозитарии ценных бумаг.

Хотя переговоры между Россией и США находятся на очень раннем этапе, одна из идей, которую обсуждают в Москве, заключается в том, что Россия может предложить использование значительной части замороженных резервов для восстановления Украины в рамках возможного мирного соглашения, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

В прошлом году Всемирный банк оценил общую стоимость восстановления и реконструкции в Украине в $486 млрд.

В Кремле отказались предоставить изданию комментарий.

Reuters отмечает, что идея о том, что Россия может согласиться на использование замороженных средств для восстановления Украины, прозвучала впервые и «может дать представление о том, на какие компромиссы готова Москва».

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