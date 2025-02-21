В России готовят массовые сокращения айтишников 3 21.02.2025, 19:09

До конца текущего года российский бизнес уволит 15-20% IT-персонала.

До конца текущего года российский бизнес уволит 15-20% IT-персонала, пишет CNews со ссылкой на представителя финтех-разработчика Fork-Tech.

Как отметили в компании, массовые сокращения айтишников неизбежны — даже несмотря на дефицит таких специалистов на рынке. «Этому способствует несколько факторов. В первую очередь — это необходимость сокращения расходов для стабилизации финансового положения. Вторым по значимости остается оптимизация структуры для повышения эффективности», — рассказала директор по подбору и развитию команды Fork-Tech Нина Измайлова.

Эксперт добавила, что в последние годы многие компании автоматизировали ряд процессов и это сократило потребность в некоторых штатных должностях. «Улучшение общей производительности за счет увольнения неэффективных сотрудников и пересмотр структуры в связи с изменением стратегических целей компаний тоже могут быть причинами увольнения», — сказала Измайлова.

Тем временем, как заявил в конце января глава минтруда РФ Антон Котяков, российская экономика нуждается по меньшей мере в 100 тысячах разработчиков программного обеспечения (ПО) и 40 тысяч специалистов по базам данных (БД) и сетям.

В Fork-Tech считают, что увольнять в первую очередь будут стажеров и айтишников начального уровня — джунов, на обучение и развитие которых работодатели тратят много времени и средств. Также под сокращения с высокой вероятностью попадут программисты, навыки которых в современных реалиях стали считаться неактуальными — не владеющие Python, JavaScript и актуальными фреймворками или те, кто не знает отечественные системы управления базами данных (СУБД), которые частично «импортозаместили» (например, российской PostgreSQL). В этот список также входят специалисты с низкой производительностью труда.

«В сегодняшних экономических условиях на фоне активного развития искусственного интеллекта, который позволяет автоматизировать часть рутинной работы, сокращения в ИТ-секторе к концу года могут составить 15-20%», — констатировала Измайлова.

Ранее в Минтруда отчитывались об острой нехватке айтишников в России, общая потребность в которых достигает 740 тысяч — 1 млн специалистов. Однако несмотря на это, на рубеже 2024-25 гг крупные компании уже начали массовые увольнения айтишников и сокращение числа вакансий для программистов. В частности, в конце прошлого года увольнения произошли в ИТ-подразделениях VK, МТС и «Сбера». Главный мотив — снижение убытков и лишних затрат. В Сбере, например, проводили масштабную кампанию по сокращению сотрудников в дочерних «Купере», «МегаМаркете», «СберЛогистике» и «Самокате». В «Купере» уволили как минимум 20% IT-специалистов (около 200 человек из 1000), рассказал представитель компании. Кроме того, «Ланит», МТС и «Вымпелком» («Билайн») в прошлом году на 15–18% сократили число предложений по работе для программистов.

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