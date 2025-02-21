«Простоял в Литве четыре месяца, но за стоянку не взяли ни одного евро!» 2 21.02.2025, 19:15

Белорус рассказал о пригоне 2,7-литрового Lincoln Nautilus из США.

Сегмент пригона автомобилей из США переживает не лучшие времена, но рынок по-прежнему пополняется новыми моделями. Яркий пример — Lincoln Nautilus, про который сегодня пойдет речь. Белорус рассчитывал заполучить премиальный внедорожник опробованным способом. Вышло все не совсем легко.

По пути в страну машины коснулась первая волна ограничений на вывоз бэушных американских «битков» через границу ЕС. Подробности — в материале av.by.

«Простоял в Литве четыре месяца, но за стоянку не взяли ни одного евро!»

Константин, наш сегодняшний герой, четыре года отъездил на Ford Fusion 2016 г. в. Седан образца первого рестайлинга мужчина пригонял из Америки — пускай с повреждениями, зато в богатой комплектации. Машина имела двухлитровый бензиновый двигатель, оснащение Platinum и белый перламутровый окрас кузова.

— Когда на одометре «Фьюжена» значения перемахнули 120 тысяч километров, пришло понимание, что с машиной пора прощаться. Хотя седан нравился и семье, и друзьям, да и, что греха таить, сам любил этот автомобиль, — вспоминает белорус. — Вдобавок возраст увеличивался, а хотелось пересесть на экземпляр посвежее. Ford Fusion продался за адекватные деньги, практически те же, в которые некогда обошлись его покупка и восстановление. Приехал человек из региона и взял, не сильно всматриваясь в состояние, хотя оно правда было идеальным. Он попросту хорошо знал мой автомобиль! И вот уже больше года ездит без особых проблем.

— Возник вопрос, что покупать на замену. Первоначально рассматривал кроссоверы Ford: Edge или Explorer. Последних на рынке очень много, но среди экземпляров с двигателями объёмом около трёх литров выбор невелик… Разумеется, если хочется достойную комплектацию и приёмистый мотор, соответствующий габаритам кроссовера. Мониторил рынок два-три месяца, однако привлекательных вариантов не встретил.

— Несколько Edge посмотрел снаружи и внутри лично — не пришлись по душе. Какое-то всё слишком фордовское, простенькое и некрасивое. Правда, потом на примере Lincoln я убедился, что различий между моделями мало, — улыбается собеседник. — Зная, что Lincoln — это тот же Ford, но с бóльшим налётом премиальности, решил переключиться на их модельный ряд. Платформы всё равно общие, а вот отделка и комплектации в «Линкольне» интереснее. По сути, как у «Форда» есть Escape, Edge и Explorer, так у более дорогого суббренда — Corsair, Nautilus и Aviator соответственно. Остановился на среднеразмерном «Наутилусе», но с топовым оснащением, 2,7-литровым мотором и полным приводом. Естественно, искал и адекватного формата удар — без катастрофических повреждений. Грубо говоря, поменял элемент-другой — и поехал!

— Выбрал в итоге экземпляр 2019 года выпуска с ударом в заднюю дверь. Передней досталось по касательной, словно что-то упёрлось в порог. Судя по фотографиям, геометрия во время аварии не нарушилась. Всё-таки я помнил опыт восстановления Ford Fusion, так что осознавал, сколько стоит различная мелочовка — пластмассовые элементы вроде клипс, кронштейнов и панелей. Хотелось обойтись малой кровью.

— В торгах максимальной ставкой для себя обозначил 15 тысяч долларов, а всё прошло значительно легче и быстрее — продавец согласился на предложение в $13 500. Плюс аукционный сбор — тысяча долларов, то есть по цене — вполне приемлемо. К моменту прибытия на белорусскую таможню кроссовер должен был обойтись в сумму порядка $18 тысяч.

— Параллельно стал искать в Минске запчасти для Nautilus — в целом зачастую их отдают люди, помогающие приобрести детали для восстановления «Фордов». Правда, не все эти персонажи одинаково надёжны и ответственны… Проще говоря, порой коммерсанты имеют дурную славу.

И вот у одного из таких дверь другого цвета, причём с дефектами, стоила втрое дороже, чем новая в США. Торговаться — тоже ни в какую. Раз диалог не завязался, решил выйти на контакт с человеком в Америке, у которого там своя база, сервис. Он занимается ремонтом для местных, а также покупателей из СНГ — вносит минимальные правки, возможные для быстрого устранения в Штатах.

— Он мне снял старые двери и поставил новые, правда, под задней обнаружился небольшой скрытый дефект — замяло арку, будто «покусало». Она была не вдавлена и не вогнута, а просто стала рифлёной. Из-за этого позднее пришлось покупать заднюю четверть кузова.

Всё содержимое старых дверей разложили по коробкам и закинули в багажник. Стёкла не вставляли — бессмысленно, раз в Беларуси предстояли ещё окрашивание и сборка. Просто заклеили.

— Паром приплыл в Клайпеду за полтора месяца — очень маленький срок для доставки контейнера. Предыдущий опыт с Ford Fusion показал, что за три месяца пути машины можно и недостающую для ремонта сумму найти, и все запчасти купить… А в этот раз оказалось аномально быстро. Честно, не ожидал!

Приготовил деньги для растаможки (благо есть возможность использовать льготу) и в октябре 2023-го радостно потирал ручки. Будет всё-таки новогодний подарок! Правда, позитив продлился недолго: стали приходить уведомления про новые ограничения провоза автомобилей через границу ЕС.

— Мол, с объёмом более 1,9 литра и клиренсом 165 мм не пропустят… На тот момент озвучивались совершенно невнятные критерии, но по ним машины уже задерживали. После стали придираться к полному приводу. Хотя официальные бумаги отсутствовали, автомобили простаивали.

Посредник занимался вопросами логистики и успокоил, мол, сам решит эти проблемы. Я не наседал, понимая, сколько у них гневных обращений и аналогичных диалогов с клиентами.

— Lincoln в Литве простоял четыре месяца, а с минского СВХ я его забрал в конце января прошлого года. С меня ни копейки не взяли за штрафстоянки, хотя чек за простой в ЕС выходил около 500 евро. Плюс посредник вёз кроссовер большим кругом через Латвию…

За всё это вежливо попросили доплату всего в €200, но не требовали, что вызвало уважение. Мне не жалко было внести эту сумму, ведь я осознавал: ребята и так «попали» на большие финансовые потери.

«Минские сварщики не взялись за кропотливую работу»

— За время простоя в Литве в машине успели хорошо покопаться: пропали дверные ручки, часть содержимого старых дверей, которое складывали в коробки, а также сервисные документы и прочая мелочь.

— К сожалению, сняли всю наружную упаковку, из-за чего в салон попала влага. Благо не критично, — не без иронии отмечает Константин. — Повезло, что из «битка» автомобиль не превратился в «утопленника»! Хотя на таможне я опешил, когда в кармашке двери обнаружил кубик льда.

— Затем почти месяц машина провела на СТО, где, кажется, вообще с ней ничего не делали. На словах — море заказов и все суперспециалисты, на деле — ноль прогресса.

Начали предлагать вырезать кусок авто, чтобы вварить, от чего я отказался. Зачем? У меня иномарка с ровной геометрией. Нужно лишь исправить дефект арки и порога, который даже к силовой конструкции не относится.

Вырезать и вварить небольшую латку соглашались нехотя, мол, это долго, дорого и нужно стараться. А какая разница, если за работу заплатят? Сделайте с наценкой, зато хорошо. При всём большом ассортименте столичных ремонтников Lincoln поехал в Могилёв, где готовы были взяться за такой кропотливый труд.

— Кстати, солидная часть кузова, вплоть до «корыта» (передняя и задняя четверти, включая центральную стойку), обошлась в 1 300 долларов. Оттуда нам нужен был небольшой кусочек для латки. При этом четверть силовой нам собирались продать аж за $3 000. Но знакомый помог поторговаться.

Есть люди, которые делают это талантливо: один звонок — и в итоге продавец отдаёт дешевле. После у нас с приятелем случается диалог следующего содержания: «Сторговались до $1 100, заберёшь у меня за $1 200». — «Значит, забираю у тебя за $1 300?» — «Молодец, ты меня правильно понял!»

— Естественно, я был сильно доволен, что с его помощью сэкономил значительно бóльшую сумму, потому без особых проблем отблагодарил человека, — смеясь, пересказывает детали Константин. — Согласитесь, такие случаи и разговоры будто из фильмов — кажется, что в реальной жизни подобное не случается.

Завезли на эвакуаторе эту массивную деталь в Могилёв, а местные ребята приступили к ремонту. Они вырезали тоненькую часть дверного проёма, идущую от замка вниз. Красиво встык сварили, чтобы избежать использования шпатлёвки. Да, делали долго — неделю. Однако они взялись за работу, от которой все отказывались, каждый день присылали видеоотчёты и попросили адекватные деньги за свой труд.

— После сварки загрунтовали. В покраску отдавал уже другим знакомым специалистам — сделали аккуратно и качественно. Соответственно, малярные работы коснулись двух дверей и части дверного проёма — считай, полмашины. Потом привозил на СТО для финальной сборки, так местные маляры ходили вокруг авто и цокали, мол, кто-то трудится лучше, чем они. Сработала профессиональная зависть.

Когда начали собирать двери, выяснилось, что не хватает некоторых запчастей — украденных в Литве. Обнаружилась трещина стекла на месте крепления. Да, пользоваться можно, но триплекс любит целостность. Также отсутствовала дверная ручка.

— В общем, всё необходимое заказал на eBay в Штатах — доставили в течение пары недель через Казахстан. Разве что за стекло не решился платить 1 000 долларов, потому взял бэушное за $350 — терпимо.

Процесс ремонта закончился лишь в мае прошлого года, и с тех пор катаюсь в своё удовольствие.

«Полной заправки хватает на неделю или 400—500 км»

— Хотя многие детали унифицированы с Ford Edge, мелочовка вроде креплений может отличаться. Основные агрегаты и платформа — общие. Мотор — 2,7-литровый EcoBoost с шестью цилиндрами (335 л. с., 515 Нм) — фордовский, как и восьмиступенчатый «автомат». Езжу и балдею!

— «Фьюжен» у меня был в максимальной комплектации, и у него с «Линкольном» многие ассистенты и опции похожи: топовые фары, а также активные помощники водителя. Данный Nautilus дорестайлинговый, потому он ещё без огромных мониторов мультимедиа. Однако при желании можно установить более современную информационно-развлекательную систему SYNC.

— Я был готов к расходу в 12—13 литров на «сотню». Вдобавок, по своим меркам, в неделю немного проезжаю — около 400—500 км, то есть одной полной заправки для этого пробега хватает (ёмкость бака Lincoln Nautilus — 68 л). Да и всё-таки 2,7-литровый V6 на полном приводе, плюс машина немаленькая… На мой взгляд, вполне адекватные значения!

— Зимой передвигаюсь исключительно по городу, периодически выбираясь на кольцевую, хотя там в час пик скорость всё равно около 60 км/ч — считай, такой же городской цикл.

Летом в среднем 11,5 л выходило с учётом периодических вылазок на природу. Если не забывал перед трассовой поездкой обнулять счётчик, видел показания 9,0—9,5 литра.

— Старые премиальные машины разительно отличаются от своих ровесников, а в нынешних разбежка между классами практически незаметна. Да, круто и здорово, что есть много регулировок. Глупо отрицать: это не VW Polo, то есть далеко не бюджетный автомобиль. Однако многие современные авто среднего класса и в богатых комплектациях обеспечат не меньший уровень комфорта.

— Субъективно — в том же Ford Fusion было больше пространства. В Nautilus ты сидишь будто в коконе: интерьер тебя окутывает, из-за чего салон кажется меньше. Семье и друзьям машина очень нравится, прохожие в прошлом году оборачивались, а сейчас привыкли. Таких «Линкольнов» стало значительно больше — уже не диковинка. Подобные кроссоверы теперь «проходные», потому их и начали активно пригонять.

— Когда покупал Nautilus, я знал, за сколько их приобретают для перепродажи в Беларуси. Так как у меня самый объёмный в линейке двигатель и максимальная комплектация, сильно думать о ликвидности не приходилось. Правда, после ремонта заглянул в объявления, увидел двухлитрового «утопленника» с меньшим числом опций, стоящего больше, чем сумма моих затрат, — и успокоился. В любом случае ближайшие пару лет продавать не планирую, но сам факт хороших ценников у Lincoln Nautilus радует — мало ли, в жизни всякое бывает.

— Во сколько обошёлся автомобиль?

— Это не секрет, но и до цента точные цифры не назову. Судя по моим записям, получается следующее… Торги и аукционный сбор — $14 118, доставка до Клайпеды — $3 500, а также была комиссия за перевод средств — 3,5%. Промежуточный итог — $18 235. Ну и сюда следует добавить 200 евро за путь контейнера через Латвию.

— Новые двери стоили около 1 300 долларов, за ремонт с докупкой всех мелочей отдал ещё порядка $4 000. Разумеется, не нужно забывать про обязательные платежи: растаможку, утильсбор, услуги декларанта и сопутствующие расходы. За всё получилось порядка $5 300.

Если ничего не забыл, то общие затраты колеблются в районе 29 тысяч долларов. Проще говоря, до тридцати. Одно время я вёл бухгалтерию, а потом перестал подсчитывать каждую копейку — машину-то делал для себя, — отмечает Константин. — Меня устроила такая сумма.

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