Трамп назвал поездку министра финансов США в Украину «бесполезной»39
- 21.02.2025, 19:25
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Президент США сделал ряд заявлений по Украине.
Президент США Дональд Трамп назвал поездку министра финансов США в Украину «бесполезной».
Об этом сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в X. Заявление Трамп сделал в эфире Fox News Radio.
Также президент США дал понять, что считает Россию ответственной за вторжение в Украину.
«Россия напала… Но для нападения не было причин. Эта война не должна была начинаться», — цитирует журналистка его слова.
При этом Трамп снова обвинил украинского президента в том, что Россия напала на Украину.
«Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, — я хочу сказать, что это не было приоритетом, потому что до сих пор он плохо справлялся с переговорами. Во-первых, войны не должно было быть, а если уж она началась, ее нужно было урегулировать немедленно, это можно было сделать», — утверждал президент США.