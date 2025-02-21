Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций
- 21.02.2025, 19:29
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Варшавская «Легия» белоруса Шкурина сыграет с норвежским «Мольде».
Сегодня, 21 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.
Charter97.org предлагает ознакомиться с результатами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы:
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Олимпиакос» (Греция);
«Фенербахче» (Турция) — «Рейнджерс» (Шотландия);
«Аякс» (Нидерланды) — «Айнтрахт» (Германия);
«Стяуа» (Румыния) — «Лион» (Франция);
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Тоттенхэм» (Англия);
«Реал Сосьедад» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Виктория Пльзень» (Чехия) — «Лацио» (Италия);
«Рома» (Италия) — «Атлетик» Бильбао (Испания).
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдет 21 мая в Бильбао (Испания).
Действующий победитель Лиги Европы – итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша турнира «богиня» обыграла леверкузенский «Байер» (3:0).
Сегодня также состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций сезона-2024/2025. Варшавская «Легия» белоруса Ильи Шкурина сыграет с норвежским «Мольде».
«Ягеллония» (Польша) — «Серкль Брюгге» (Бельгия);
«Мольде» (Норвегия) — «Легия» (Польша);
«Целе» (Словения) — «Лугано» (Швейцария);
«Пафос» (Кипр) — «Юргорден» (Швеция);
«Панатинаикос» (Греция) — «Фиорентина» (Италия);
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Рапид» (Австрия);
«Бетис» (Испания) — «Витория Гимарайнш» (Португалия);
«Копенгаген» (Дания) — «Челси» (Англия).
Первые матчи 1/8 финала Лиги конференций пройдут в четверг, 6 марта. Ответные игры запланированы на 13 марта. Финал турнира пройдёт 28 мая во Вроцлаве (Польша).
Действующий победитель Лиги конференций — греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые с минимальным счетом обыграли итальянскую «Фиорентину» (1:0).
Как сообщал Charter97.org, ранее стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов.