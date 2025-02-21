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«Это не сюжет фильма, а реальная жизнь»

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  • 21.02.2025, 20:03
  • 2,262
«Это не сюжет фильма, а реальная жизнь»

Пара из Гродно вновь поженилась спустя 20 лет.

Романтической историей, в которое было все – и любовь, и долгое расставание, и счастливая случайная встреча – поделился читатель Newgrodno.by Александр.

«Кажется, что это мог бы быть сценарий фильма, но все это реальная жизнь. В ней всегда есть место самым невероятным и чудесным вещам», — улыбается мужчина.

Он рос в Гродно. В 16 лет парень встретил свою первую любовь – девушку Ирину. Чувства оказались взаимными. Молодые люди учились вместе, затем поступили в один университет, а затем сыграли свадьбу. Тогда Александру и Ирине было всего по 19 лет.

«В жизни случается всякое. Нам пришлось развестись. А затем жизнь разбросала по разным странам», — вспоминают молодожены.

После развода они не общались более 20 лет. Но все изменил один случайный звонок.

«Я тогда был в тяжелом моральном состоянии. Надо было просто с кем-то поговорить. И вдруг – озарение – Ирина. Но у меня не было даже ее номера телефона. Пришлось обратиться к общим знакомым», — рассказывает Александр.

Ирина звонку удивилась. Но трубку не повесила. Один разговор, другой… А затем встреча.

«И вот 14 февраля 2025 года, в День всех влюбленных, мы снова поженились», — улыбается Александр.

Молодожены полны оптимизма. Жить планируют в Гродно: будут снова строить свое семейное счастье.

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