В Беларуси установили рекорд по дальности полета на воздушном шаре

В Беларуси установили рекорд по дальности полета на воздушном шаре1
- 21.02.2025, 19:49
Аэростаты преодолели 129 км.
В Беларуси установили рекорд по наибольшему расстоянию полета аэростата. Два воздушных шара запустили со стадиона Белорусской государственной академии авиации, сообщили в пресс-службе БГАА.
Аэростаты преодолели 129 км, средняя скорость составила 21 км/ч. Посадка произошла в окрестностях Солигорска.
В организации старта полета помогали курсанты и сотрудники БГАА. Курсанты творческого объединения «Арт-пропеллер» исполнили знакомые авиационные песни, а вдоль беговой дорожки организовали флешмоб.
В 2024 году в Беларуси был поставлен другой рекорд — по продолжительности полета аэростата. Аппарат провел в воздухе 9 часов 15 минут, пролетев около 100 км при средней высоте 450 м. Данные по наибольшему расстоянию полета свободного аэростата включат в Национальный реестр рекордов Беларуси.