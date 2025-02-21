В Беларуси установили рекорд по дальности полета на воздушном шаре 1 21.02.2025, 19:49

Аэростаты преодолели 129 км.

В Беларуси установили рекорд по наибольшему расстоянию полета аэростата. Два воздушных шара запустили со стадиона Белорусской государственной академии авиации, сообщили в пресс-службе БГАА.

Аэростаты преодолели 129 км, средняя скорость составила 21 км/ч. Посадка произошла в окрестностях Солигорска.

В организации старта полета помогали курсанты и сотрудники БГАА. Курсанты творческого объединения «Арт-пропеллер» исполнили знакомые авиационные песни, а вдоль беговой дорожки организовали флешмоб.

В 2024 году в Беларуси был поставлен другой рекорд — по продолжительности полета аэростата. Аппарат провел в воздухе 9 часов 15 минут, пролетев около 100 км при средней высоте 450 м. Данные по наибольшему расстоянию полета свободного аэростата включат в Национальный реестр рекордов Беларуси.

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