Генерал Петреус: Украинцы — первопроходцы в развитии систем, которые будут определять искусство ведения войны в будущем

Генерал Петреус: Украинцы — первопроходцы в развитии систем, которые будут определять искусство ведения войны в будущем1
- 21.02.2025, 19:56
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Экс-руководитель ЦРУ восхищается тем, чего добились украинские военные.
Генерал Дэвид Петреус, член Совета Безопасности Киевского форума безопасности (КБФ) и бывший руководитель ЦРУ, отметил, что во время Мюнхенской конференции безопасности многие республиканцы и демократы приехали туда, чтобы показать свою поддержку Украине и, что есть «двухпартийный консенсус относительно дальнейшей поддержки Украине со стороны Соединенных Штатов».
Он подчеркнул, что США оказали Украине значительную помощь в плане оперативной информации и разведки больше, чем другие страны Запада.
«В определенных категориях, когда речь идет о защите от баллистических ракет и других направлениях США действительно оказали Украине уникальную помощь», — добавил Петреус.
Также он подчеркнул, что Украина сама сделала очень многое для собственной обороны.
«Она произвела больше гаубиц в прошлом году, чем те, которые были оказаны ей в плане помощи. Так что, если мы будем продолжать оказывать помощь Украине, чтобы она могла демонстрировать то, что она показывает так впечатляюще, это будет очень хорошо», — считает генерал.
Он отметил, что не следует забывать, что у Украины есть система материально-технического обеспечения, которая базируется на завтрашних технологиях ведения войны.