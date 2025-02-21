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Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину

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  • 21.02.2025, 20:11
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Шольц: Германия продолжит поддерживать Украину
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ позвонил Зеленскому.

В пятницу, 21 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

«Сегодня днем канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским и обсудил с ним текущую военную и гуманитарную ситуацию, а также пути достижения справедливого мира в Украине. Канцлер подтвердил неизменную и непоколебимую солидарность с Украиной», - рассказал представитель федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

Отмечается, что Шольц заверил Зеленского, что Германия продолжит поддерживать Украину в тесной координации с европейскими и международными партнерами до достижения справедливого, всеобъемлющего и прочного мира.

В свою очередь президент Зеленский поблагодарил Германию за неизменную военную и финансовую поддержку.

Оба лидера согласились, что Украина должна быть за столом переговоров о мире и что вопросы европейской безопасности должны обсуждаться вместе с европейцами.

Также как рассказал представитель правительства ФРГ, Шольц и Зеленский подтвердили необходимость тесной координации между Украиной и ее ближайшими партнерами.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украину нельзя оставлять в одиночестве.

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