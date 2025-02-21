В Беларуси действует «секретная» сеть «банкоматов»
- 21.02.2025, 20:17
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Вы могли о ней не знать.
В Беларуси можно снимать наличные не только в банкоматах, но и прямо в кассах магазинов. Однако условия зависят от того, в каком банке открыт счет с привязанной к нему карточкой. «Зеркало» рассказывает, какую сумму можно обналичить таким способом и какие есть требования.
Кассы, где можно снимать деньги со своего банковского счета, обозначены специальной наклейкой. Но условия могут отличаться в зависимости от банка, где человек держит свои средства.
Так, «Белгазпромбанк» позволяет снимать в магазинах до пяти базовых величин (сейчас это 210 рублей) за раз. Однако услуга платная (в зависимости от карточки), а воспользоваться ею можно только в небольших населенных пунктах с численностью до 20 тысяч человек.
В «Белагропромбанке» наличные можно получить без комиссии, но только если карта выпущена этим банком или «Беларусбанком». Сумма снятия — от 10 до 210 рублей. Сейчас услуга доступна в 6500 магазинах по всей стране (список можно посмотреть здесь). Но банк предупреждает, что в кассе должна быть необходимая к выдаче сумма, если нет, то снять средства не получится.
«Беларусбанк» тоже не берет комиссию за снятие денег, но ее может взимать банк, выпустивший карту. Лимит на обналичивание средств — тоже 210 рублей. Вот список магазинов, где доступна услуга.