«Сейчас я пытаюсь воссоздать жизнь римского легионера на Рейнском лимесе» 21.02.2025, 20:39

Юрист из Могилева рассказал о своем необычном увлечении.

Многодетный отец, построивший дом, воспитывающий вместе с женой двоих сыновей и лапочку-дочку, посадивший количество деревьев, не поддающееся счету, по первому высшему образованию — преподаватель истории, по второму — юрист, в настоящее время работающий в медицинском центре Кардиомед — Шевченко Сергей Петрович. Серьезная и ответственная работа в медицинском центре — подобрать, пригласить на работу лучших специалистов, которые будут стоять на страже нашего здоровья, Сергей легко совмещает с профессиональным интересом историка. Одно из его увлечений — это реконструкция, создание доспехов, исторических образов римских легионеров, гладиаторов. Что-то было приобретено, что-то создано своими руками — каждый элемент — это труд, душа и любовь к истории, пишет «Могилев.Онлайн».

«В пословице все дороги ведут в Рим. А в реальности — когда ты любишь историю, и еще больше любишь свою семью, страну, дело, которым занимаешься, то все дороги приведут Рим к тебе», — шутит Сергей Петрович.

Сейчас наш герой увлечен древнеримской историей.

— Мне всегда нравилась история Древнего Рима. Сейчас я пытаюсь воссоздать жизнь римского легионера на Рейнском лимесе. Каждый маленький элемент этой жизни очень занимателен. Вот, например, такая знакомая всем вещь как игральные кости (кубики или дайс).

Римляне переняли кубики у греков и делали их из любых подручных материалов (металл, глина, дерево, кость). Их особенностью была геометрическая неправильность, отклонение от формы куба. Большая часть кубиков были удлиненными, кривыми. Похоже, римляне не знали про теорию вероятности и надеялись на фортуну, не придавая большого значения идеальной форме костей.

Игроками они были заядлыми, проиграть могли весьма солидные суммы. Государство вводило запреты на азартные игры. Естественно, появились шулеры.

Шулеры не рассчитывали на фортуну, а стали изыскивать способы увеличить вероятность выигрыша. В ход пошло совершенствование техники броска и технические приемы. Например, утяжеление одной из сторон кубика свинцом. Но мысль не стояла на месте, и вершиной изобретательности римлян стал полый кубик с ртутью (жидким тяжелым металлом) внутри.

Это шулерское «изобретение» позволяло выбросить любое число по желанию с большей вероятностью.

Со своей стороны «честные» игроки боролись с шулерами. Самой простым вариантом было бросание кубиков из стаканчика. Богатые игроки применяли туррикулу.

Это башенка с наклонными плоскостями внутри. Кубик отскакивал от них несколько раз и выкатывался по ступенькам. Это изобретение значительно усложняло жизнь нечестным игрокам.

Но не только древней историей интересуется Сергей Шевченко. Итогом его кропотливой работы в архивах стал написанный ряд статей по истории развития электроэнергетики г. Могилева. История второй мировой войны тоже его интересует. Благодаря интересу и изучению Сергеем событий времен Великой Отечественной войны сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими 52-ой отдельного специализированного поискового батальона МО РБ проводились поиски жертв геноцида белорусского народа – жителей деревни Княжицы, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами осенью 1941 года.

Каждая из этих невинных жертв заслуживает того, чтобы перестать быть неизвестной. Это непростой, но очень важный труд. Быть причастным к этому — огромная честь, считает наш герой. К сожалению, поиски пока не увенчались успехом из-за большой территории, на которой осуществлялся поиск захоронения.

Кроме увлечения историей, Сергей очень много времени уделяет работе на земле. Практически своими руками построил дом, облагораживает участок, занимается выращиванием, плодовых деревьев и кустарников, старается акклиматизировать «южные» растения.

В ближайших планах — создание агроусадьбы с мини-музеем истории пчеловодства, в которой можно будет одновременно с отдыхом знакомить гостей с нашими традициями и промыслами. Узнать про жизнь пчел, увидеть улей изнутри, откачать мед. Или преобразиться в римского воина, прикоснуться к быту римского солдата.

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