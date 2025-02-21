Дуда встретится с Трампом в Вашингтоне
- 21.02.2025, 21:04
Президент Польши посетит США 22 февраля.
Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 22 февраля, посетит Вашингтон. Он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РАР.
По информации издания, встреча Дуды и Трампа может состояться в Белом доме или на Конференции консервативных политических действий (CPAC) вблизи Вашингтона, где будет выступать американский президент.
Как утверждает PAP, встреча запланирована на субботу, 22 февраля.