закрыть
21 февраля 2025, пятница, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дуда встретится с Трампом в Вашингтоне

  • 21.02.2025, 21:04
Дуда встретится с Трампом в Вашингтоне

Президент Польши посетит США 22 февраля.

Президент Польши Анджей Дуда в субботу, 22 февраля, посетит Вашингтон. Он планирует встретиться с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РАР.

По информации издания, встреча Дуды и Трампа может состояться в Белом доме или на Конференции консервативных политических действий (CPAC) вблизи Вашингтона, где будет выступать американский президент.

Как утверждает PAP, встреча запланирована на субботу, 22 февраля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане