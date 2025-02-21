Белорусские банки массово вводят новшества по карточкам 21.02.2025, 21:28

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Обзор изменений.

В феврале беларусские банки стали массово вводить изменения для клиентов по своим картам. Они затрагивают в том числе кешбэк, скидки, бонусы. «Зеркало» рассказывает подробности.

Новшества по наличным и правилам пользования «пластиком»

«Банк ВТБ (Беларусь)» с 11 февраля увеличил лимит на снятие наличных по картам «Мир». С этой даты можно обналичить до 50 базовых величин в месяц (на сегодня это 2100 рублей).

С 10 марта этого года меняет правила пользования карточками также «Банк РРБ». В новых правилах банк прописал, как будут обрабатывать персональные данные держателей «пластика». Уточняется, что их будут передавать компании «СмартПроцессинг» для «создания, персонализации и сопровождения карточки на весь срок действия договорных отношений». Эта фирма оказывает процессинговые услуги банкам по обработке операций с карточками, а также в банкоматах.

«Технобанк» с 10 февраля перестал выпускать сберегательные карты Visa и Mastercard.

Изменения по программам лояльности

«Альфа-Банк» с 24 февраля введет изменения по программе лояльности «Альфа Бонус». Уточняется, что «Академия скалолазания для детей» и «Детский активный отдых MY CAMP» объединятся в один проект — Детский клуб приключений «Активные дети» (MY CAMP). Однако процент начисления бонусов за совершенные у партнера операции останется прежним — 5%.

Для держателей карточек от «Белкарт», а именно программы лояльности «Сфера», «НеоБанк» предлагает скидки и бонусы при покупках в 21vek.by, «Яндекс.Еде», Oz.by, сети пироговых «Штолле» и других компаниях.

По этой же программе лояльности есть бонусная программа от «Банка Дабрабыт». В этом случае бонусы и акции действуют в «Яндекс.Еде», «Цветы Куница», Fusion Sushi, студии красоты «Цвети», 21vek.by, «Инвитро», развлекательном комплексе «Аквапарк „Лебяжий“», ФОК «Мандарин» и «Серебрянка».

Изменения по кешбэку и бонусам

«Паритетбанк» предлагает кешбэк до 9% по КОМБОкарте. В зависимости от праздника — 23 февраля или 8 Марта — можно получить возврат части потраченных денег при покупках у партнеров. Например, в Carline rental (аренда авто) он составит до 9%, а в i-Store — до 7%. Помимо этого, на все повседневные покупки по КОМБОкарте начисляется стандартный кешбэк 1,2%, а в категориях месяца — до 3%. По этой же карте доступен стандартный возврат в размере 1,2% с обычных покупок.

«МТБанк» предлагает бонусы держателям карты «Клевер». С 14 февраля по 9 марта при оплате этой картой в некоторых ресторанах клиент получит 15% от суммы бонусами. Потом их можно потратить в «Каталоге Onlíner».

«Технобанк» расширяет список партнеров для держателей карты ЗОЖ. Теперь скидки и бонусы доступны в отдельных спортивных студиях, прокате квадроциклов, салоне массажа и студии красоты.

Также «Технобанк» до 31 марта этого года продлил акцию «Бонусы ждут Вас» по карточкам Mastercard. По ней можно получать до 1,5% кешбэка за покупки за границей и до 1% внутри страны. Такие же возвраты до конца марта предлагают для новых клиентов, которые оформляют зарплатные счета.

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