Маршалл Биллингсли: Трамп готов к новым санкциям против РФ 4 21.02.2025, 21:37

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Республиканец рассказал о своем видении отношений Белого дома и Кремля при новой администрации.

В первой администрации Дональда Трампа Маршалл Биллингсли был спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями, участвовал в переговорах о продлении договора СНВ-3. Кроме того он занимал пост заместителя министра финансов и в этом качестве отвечал за санкционную политику Вашингтона. В настоящее время республиканец Биллингсли — старший научный сотрудник Гудзоновского института в Вашингтоне. В интервью DW он рассказал о своем видении отношений Белого дома и Кремля при новой администрации.

— Каким, на Ваш взгляд, может быть план администрации Трампа по прекращению войны в Украине?

— Встреча российской и американской делегаций в Эр-Рияде, была проведена только для одного: выяснить, готовы ли представители России к переговорам. Ясно, что делегации обменивались мнениями по различным вопросам. Российская, похоже, представила какие-то требования Москвы. Насколько я понимаю, эти требования были в значительной степени отклонены.

Заглядывая в будущее, давайте представим себе, что Россия по какой-то причине откажется от взаимодействия. Работая в первой администрации президента Трампа заместителем министра финансов по вопросам санкций, я пришел к выводу: он очень хорошо разбирается в финансовых и экономических механизмах давления, и будет готов их задействовать. Aдминистрация Байдена оставила много рычагов давления неиспользованными. Предполагаю, что президент задействует их, чтобы заставить российских представителей сесть за стол переговоров, если они не захотят сделать это добровольно.

— Какие именно рычаги?

— В финансовой сфере нужно сделать только две вещи. Санкции эффективны только тогда, когда нет лазеек для их обхода. Если вы вводите санкции против российского финансового сектора, то они должны распространяться на все без исключения российские банки. А сегодня все еще многие из них подключены к международной платежной системе SWIFT и способны проводить транзакции.

Вторая и, возможно, главная вещь, которую нужно сделать, это лишить Россию ее основного источника доходов — экспорта нефти. Из-за того, что администрация Байдена не хотела трогать российский экспорт энергоносителей, она предложила нелепую идею предельной цены. Затея была нереалистической с самого начала и ни разу не привела к существенному сокращению доходов России. Президент Трамп во время своего первого срока ввел соответствующие санкции против Ирана и Венесуэлы. Я подозреваю, что в случае, если российская сторона, откажется от взаимодействия, то это будет следующим логичным шагом.

— А если россияне пойдут на переговоры?

— Команда Трампа говорила о возможности в этом случае смягчить санкции. Потому что, хотя санкции, введенные администрацией Байдена, не поставили Россию на колени экономически, они все же нанесли фундаментальный ущерб российской экономике, такой, что, в конечном счете, она в какой-то момент может просто рассыпаться. Однако, по моему мнению, это произойдет недостаточно быстро, чтобы остановить боевые действия и убийство людей.

Команде Трампа будет крайне важно узнать мнение европейцев и украинцев. Очевидно, что территориальный вопрос будет в центре переговоров. Но давайте помнить, что не только Россия оккупирует украинскую территорию. Украины контролирует сегодня часть российской территории. Предполагаю, что дискуссии по этому вопросу и по линиям прекращения огня, или «линиям соприкосновения», как предпочитают их называть россияне, станут еще одним важной темой.

— В целом, каков взгляд команды Трампа на Россию?

— Мне кажется, у нее есть понимание того, что Россию, которая имеет самый большой и разнообразный арсенал ядерного оружия на Земле, нужно воспринимать всерьез, что с ней нужно иметь дело. Думаю, что администрация также ясно понимает, что с точки зрения мировой экономики Россия попросту не является ведущей державой. Соединенные Штаты — крупнейшая экономика мира. Президент Трамп будет делать все, чтобы доллар США оставался доминирующей мировой валютой. Между тем, Россия, наравне с Китаем и другими странами БРИКС пытается подорвать лидирующие позиции доллара. Убежден: это станет еще одной темой дискуссий с представителями России.

— Каково мнение администрации Трампа об отношениях Москвы и Пекина? В Белом доме действительно думают, что смогут разорвать связку России и Китая?

— Я подозреваю, что мнение администрации такое: для России неразумно быть настолько зависимой от Китая. После окончания боевых действий санкции в отношении России могут быть частично ослаблены или даже, в зависимости от ситуации, полностью сняты. Это позволит ей восстановить некоторый уровень экономической независимости от Китая. Китай сейчас — один из основных, если не основной для России канал получения технологий и доходов от продажи нефти, другого сырья и товаров.

Китай представляет значительную угрозу интересам США. Его ядерная программа имеет прорывной характер. Уже в следующем десятилетии ядерный арсенал Пекина будет таким же, как у нас и как у России. Не в интересах американского народа иметь два противостоящих США ядерных государства, так тесно связанных друг с другом.

— О «повороте к Азии» и вызове Китая говорят уже двадцать лет, со времен президентства Джорджа Буша-младшего. Что изменилось в последнее время?

— Китай вложил огромные средства в наращивание своих вооруженных сил. Этого не сделали Соединенные Штаты и, увы, наши европейские союзники. Речь идет о двузначных цифрах прироста из года в год. Результат: у Китая сегодня, например, больше надводных боевых кораблей, чем у ВМФ Соединенных Штатов.

Что касается авиации театра военных действий, то и тут Китай имеет больше самолетов. Сегодня он представляет реальную угрозу независимости Тайваня. Адмирал Сэмюэл Папаро, возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил, недавно заявил: интенсивность китайских морских операций выходит далеко за рамки простых учений. На самом деле они отрабатывают сложные действия, которые потребуются для вторжения на Тайвань. Как считают некоторые аналитики, это может произойти уже в 2027 году.

Китай надеется вскоре стать главной мировой державой и переписать правила, по которым живет мир. По этим правилам демократиям будет жить крайне некомфортно. Вот почему, я думаю, администрация Трампа предельно ясно дает понять европейцам: им необходимо взять на себя ответственность за ситуацию на своем континенте, чтобы США смогли сделать все необходимое для сохранения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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