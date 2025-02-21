В Беларуси запустили новый сервис для путешествий 1 21.02.2025, 22:04

Как он работает.

Новый сервис, как рассказали создатели, работает по принципу агрегатора. Происходит это так: пользователь самостоятельно ищет и бронирует тур, при этом платить за использование платформы не нужно. Аналогов разработки, по словам СЕО, в нашей стране нет, пишет «Онлайнер».

Новую онлайн-платформу назвали Travelgo. Как нам объяснили создатели проекта, работает она по принципу агрегатора: в одном месте собраны пакетные туры от нескольких туроператоров (полный список можно найти здесь), пользователь настраивает параметры поиска и может самостоятельно забронировать понравившийся вариант. По сути, отпадает необходимость идти в офис к турагенту и ждать, пока кто-то другой подберет подходящее предложение.

Сейчас платформой можно воспользоваться, чтобы забронировать туры с вылетом из Минска и Москвы. Из Минска отправиться в тур можно в Китай, Грузию, на Мальдивы, в Египет, Турцию, ОАЭ, Таиланд, Россию, Абхазию, на Шри-Ланку и в Казахстан. А вот при выборе путешествий из Москвы вариантов добавляется больше. Кстати, пользователи из других стран могут забронировать тур по Беларуси с вылетом из Москвы.

«Мы — новый сервис, официальный релиз состоялся две недели назад. При этом бронирования мы регистрировали и ранее, — говорят представители компании. — Пока самые популярные направления — Египет и Дубай. А вот ищут чаще всего туры в Турцию».

Пошагово все работает так: пользователь выбирает направление, даты и количество человек. Дальше поиск перебрасывает на страницу с отелями в выбранной стране (варианты с завтраком или без), после подтверждения выбора автоматически подбираются варианты перелета. Далее нужно ввести паспортные данные каждого гостя. Финальный шаг — услуги и оплата.

Помимо возможности подобрать путешествия «под себя», на сайте есть предложения по горящим турам (тоже с вариантом вылета из Минска и Москвы). Из Минска словить выгодное предложение можно в Турцию, ОАЭ и Египет.

Для тех, кто планирует отпуск заранее, есть календарь цен «с запасом» до мая. Правда, доступен функционал для туров с вылетом из Минска (Турция, Вьетнам, Шри-Ланка, Китай, Грузия, Египет и ОАЭ) и данные отображаются не по каждому дню месяца.

А что по ценам? На сайте указана такая информация: «Стоимость туров обновляется в режиме реального времени без участия менеджеров — вы сразу видите конечную стоимость тура, без скрытых платежей или дополнительных расходов».

— Для пользователей использование агрегатора бесплатное: не нужно платить за подбор или поиск туров. Мы же получаем комиссионное вознаграждение от туроператоров, никаких накруток не делаем.

Очевидно, не все пользователи готовы забронировать тур онлайн. В первую очередь важны гарантии, что бронь тура не слетит в последний момент. Спрашиваем, как все устроено по этой части.

— Наша система полностью автоматизирована: на сайте пользователь вносит свои данные и предоплату — тур автоматически бронируется в системе туроператора. Если возникают вопросы, то у нас работает круглосуточная поддержка.

Как рассказали нам представили компании, аналогов такого сервиса в Беларуси нет. А вот в России платформы со схожим функционалом, по словам СЕО «Виваго Трэвэл» Валентина Часовских, работают больше 15 лет.

— По сути, мы работаем как обычное турагентство: заключаем договор с туроператорами, бронируем готовые туры и получаем вознаграждение. Но все сделано в автоматическом режиме, поэтому турагентством мы себя не называем и сразу решили работать именно как агрегатор.

По словам собеседника, от идеи до реализации проекта ушло около 1,5 года. Над созданием онлайн-платформы работает белорусская команда.

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