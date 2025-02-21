Вице-президент «Легии» назвал белоруса Шкурина качественным форвардом 21.02.2025, 22:18

Илья Шкурин

Варшавский клуб подписал с белорусским футболистом трехлетний контракт.

Вице-президент «Легии» Марцин Герра, комментируя переход в стан варшавского коллектива белорусского футболиста Ильи Шкурина, отметил, что команда из столицы Польши подписала качественного форварда.

«Шкурин — качественный нападающий и выдающийся игрок польской Экстракласы, который прекрасно знаком с ее условиями», — приводит слова Герры пресс-служба «Легии».

25-летний Шкурин в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче за «Сталь» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

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