Вице-президент «Легии» назвал белоруса Шкурина качественным форвардом
- 21.02.2025, 22:18
Варшавский клуб подписал с белорусским футболистом трехлетний контракт.
Вице-президент «Легии» Марцин Герра, комментируя переход в стан варшавского коллектива белорусского футболиста Ильи Шкурина, отметил, что команда из столицы Польши подписала качественного форварда.
«Шкурин — качественный нападающий и выдающийся игрок польской Экстракласы, который прекрасно знаком с ее условиями», — приводит слова Герры пресс-служба «Легии».
25-летний Шкурин в нынешнем сезоне принял участие в 21 матче за «Сталь» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи.